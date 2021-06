Mannheim. (RNZ) Die Generalsanierung des Gebäudes in L 3, 10, in dem das Finanzamt Mannheim Stadt und das Finanzamt Mannheim-Neckarstadt untergebracht sind, hat bereits begonnen. Deshalb ziehen die beiden Behörden zwischen dem 7. und dem 13. Juli in ein Ausweichquartier nach Neckarau um. Das fünfgeschossige Gebäude gegenüber des Schlosses, das seit über 50 Jahren als Finanzamt genutzt wird, weist umfangreichen Sanierungsbedarf auf, insbesondere bei der Gebäudehülle und der Haustechnik, heißt es in einer Mitteilung aus dem Finanzministerium.

Bei der Sanierung wird die Grundrissstruktur überarbeitet, um die Fläche effizienter nutzen zu können. Bislang sind die Beschäftigten der beiden Finanzämter an drei Standorten in Mannheim untergebracht. Im Zuge der Generalsanierung entstehen 500 moderne Arbeitsplätze und damit Platz für alle Beschäftigten der beiden Finanzämter in L 3, 10. Die Außenstellen werden nicht mehr notwendig sein. Das Land investiert rund 47 Millionen Euro in die Sanierung. Die Fertigstellung des neuen Gebäudes ist derzeit für das Jahr 2025 geplant.

Auf dem Dach des Finanzamtsgebäudes wird neben einer extensiven Dachbegrünung eine rund 244 Quadratmeter große Fotovoltaik-Anlage installiert. Sie soll durchschnittlich rund 37.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Durch die energetische Sanierung wird weniger Wärme und Strom verbraucht. So werden jährlich rund 112 Tonnen CO2 weniger ausgestoßen und rund 90.000 Euro Energiekosten gespart. In der Tiefgarage sind Ladestationen für Elektroautos und -fahrräder vorgesehen.

Während des Umzugs sind die beiden Finanzämter nur eingeschränkt erreichbar. Am 9. Juli können beide Ämter aus technischen Gründen nicht direkt kontaktiert und Formulare nicht ausgegeben werden. Die Finanzämter empfehlen, für dringende Steuerangelegenheiten die elektronischen Übermittlungswege zu nutzen. Über das Kontaktformular unter https://Kontakt.fv-bwl.de sind die Beschäftigten auch während des Umzugs für die Bürgerinnen und Bürger Mannheims erreichbar.

Ab dem 12. Juli sind beide Finanzämter unter folgender Adresse erreichbar: Finanzamt Mannheim-Stadt sowie Finanzamt Mannheim-Neckarstadt, Donaustraße 34, 68199 Mannheim.