Mannheim. (pol/pr/mare) In einem Gebäude in der Hauptstraße in Feudenheim ist am Dienstagabend ein Feuer in einer Praxis im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Demnach wurde das Haus geräumt. Die Feuerwehr ist vor Ort, die Hauptstraße wurde für die Löscharbeiten abgesperrt.

Weitere Informationen folgen ...