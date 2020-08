Auf dem Weg in den schlammigen Untergrund: Während der Sanierung ist eine Röhre von Mannheims größtem Düker an der Diffené-Brücke begehbar. Ansonsten fließt dort unter dem Altrhein hindurch das Abwasser ins Klärwerk bei Sandhofen. Fotos: Gerold

Von Harald Berlinghof und Julia Giertz

Mannheim. "Aus den Augen, aus dem Sinn. Für nichts trifft dieser Satz wohl so zu, wie auf unser Abwasser", sagt Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) anlässlich der bevorstehenden Sanierung des größten Abwasserdükers der Stadt. Weil die Leitungen, die wegen Undichtigkeiten erneuert werden müssen, bereits teilweise abgebaut sind, besteht gegenwärtig die Möglichkeit, die 2,20 Meter durchmessenden Stahlbetonrohre zu begehen.

Das ist ein eher seltenes Ereignis und funktioniert auch nur, weil beim Diffené-Düker zwei Stahlbetonrohre nebeneinander unter dem Altrhein hindurch laufen. Eins dient dem Abwasserabfluss in Richtung Klärwerk, das zweite nimmt vor allem das Regenwasser auf. Während der Sanierungsarbeiten an den Schmutzwasserleitungen kann das Abwasser aus den Haushalten der Quadratestadt über die Regenwasserröhre abgeleitet werden. Das kann man verantworten, weil beide Leitungen im Klärwerk bei Sandhofen enden.

"Ein Düker ist ein Rohr, das Wasser unter einem Hindernis hindurch leitet, ohne dass dazu eine Pumpe erforderlich ist", erklärt Hartmut Schulz, Abteilungsleiter Abwasserleitung. In Mannheim gibt es sechs davon, die den Neckar und den Altrhein auf dem Weg von Rheinau im Süden bis zum Klärwerk im Norden unterqueren. Wenn die Röhren und Leitungen, die fünf bis acht Meter unter der Flusssohle liegen, mit Wasser gefüllt sind, funktioniert der Düker nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren. Das Rohr läuft voll, und das Wasser steigt auf der anderen Seite des Flusses auf dieselbe Höhe an wie beim Einlauf in die Röhre. Liegt der Ablauf nur wenig tiefer, fließt das Wasser dort ab.

In deutschen Städten landen immer mehr Fett, Essensreste und anderer Abfall in den Abwasserrohren. Die Mannheimer Stadtentwässerung will die Sanierung nutzen, um auf dadurch entstehende Probleme aufmerksam zu machen. Ablagerungen von erkaltetem Fett und anderen Abfällen können die Leitungen verstopfen. Hinzu kommen aggressive Säuren aus Fettablagerungen, die die Kanalrohre angreifen. Verursacher sind vor allem Restaurants und Imbissbuden. "Die haben entweder keinen Fettabscheider oder reinigen ihn nicht", sagt Schulz.

Die Stadt hat Restaurants und Imbissbuden angeschrieben und danach gefragt, ob sie Fettabscheider nutzen und diese auch reinigen. "Das ist ein erster Schritt", sagt Schulz. "Wir brauchen aber mehr Kontrollen." Diese ließen sich etwa mit der Lebensmittelkontrolle verbinden. Die Stadt wendet sich mit dem Appell, die Toilette nicht als Mülleimer zu nutzen, auch an Privathaushalte.

Mit Ganzkörperschutzanzug, Sicherheitshelm und Sicherheitsauffanggurten geht es schließlich zum Einstieg in den Düker an der Diffené-Brücke, die den Stadtteil Luzenberg mit der Friesenheimer Insel verbindet. 20 Meter geht es in die Tiefe. Zunächst ganz gemächlich über ein Treppenhaus, dann durch ein enges Loch im Boden. An der Wand des knapp einen Meter durchmessenden Lochs ist eine Metallleiter angebracht. Nach ein paar Metern ist man an der untersten Sprosse angelangt. Darunter ist eine tiefe Wasserpfütze, die nicht gerade vertrauenserweckend aussieht. Doch es ist nur Regenwasser mit Erde gemischt.

Nasser Beton, nasser Stahl, nasse Erde. In der 242 Meter langen Stahlbetonröhre breitet sich Dunkelheit aus. Nur in den vorderen 20 Metern der begehbaren Röhre entreißt eine Arbeitslampe die Umgebung der Finsternis. Was sichtbar wird, erinnert an ein enges U-Boot. Die Schmutzwasserleitungen sind teilweise abgebaut, auch die Halterungen aus Stahl werden erneuert. Knapp 50 Jahre alt ist der Düker, die Restlebensdauer der Halterungen wurde von der beauftragten Materialprüfungsanstalt auf nur noch etwa zehn Jahre geschätzt. "Also investieren wir in den nächsten vier bis fünf Monaten etwa zwei Millionen Euro in die Sanierung des Dükers", erläutert Alexander Mauritz, Eigenbetriebsleiter Stadtentwässerung. "Mannheim ist eigentlich topfeben. Der Abfluss in Richtung Klärwerk des 832 Kilometer langen Kanalnetzes muss deshalb mit Pumpen technisch unterstützt werden."

39 Pumpwerke und 32 Hebeanlagen sorgen für ein künstliches Gefälle. Zwei Mal im Jahr müssen die Kanäle durch eine Spülung von Unrat befreit werden. Vor allem Fett und Plastik bereiten Sorgen. Das meiste wird aber schon am ersten Rechen im Klärwerk abgefangen, bevor es in die nächsten Klärstufen geht. "Rund 800 Tonnen Rechengut fallen da jährlich an, das zur Müllverbrennungsanlage der MVV gebracht wird", so Mauritz.