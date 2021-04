Mannheim. (RNZ) Bereits an den vergangenen vier Wochenenden hatte der städtische Ordnungsdienst die Fressgasse in den Abend- und Nachtstunden für Autos und Motorräder gesperrt, um die Poser aus der Innenstadt zu verbannen und damit nachhaltig Ruhestörung und Abgasbelästigung zu minimieren. Nun soll der Poser-Szene langfristig entgegengewirkt werden: Am Freitag, 16. April, wird in Höhe der Quadrate P 1 und Q 1 die Durchfahrt der Fressgasse mit einer festinstallierten, drehbaren Schranke unterbrochen.

Analog zur mobilen Absperrung ist die Durchfahrt in der Fressgasse für den Auto- und Motorradverkehr von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 6 Uhr, sowie von Samstag, 21 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, nicht mehr möglich. Radfahrer können die Schranke zu jeder Zeit passieren. Sie wird manuell von einer externen Firma bedient, entsprechende Schilder im Bereich der Schranke sowie am Knotenpunkt Fressgasse und Friedrichsring weisen auf die neue Verkehrsführung hin.

"Ziel der temporären Sperrung war es, die in der sogenannten Poser- und Party-Szene beliebte Strecke mittels einer Unterbrechung möglichst unattraktiv zu machen und so einer Etablierung der Szene in Mannheim entgegenzuwirken", berichtet Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht. "Die Maßnahme hat sich als sinnvolles und notwendiges Mittel erwiesen."