Mannheim. (RNZ) Die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion blockierte am Montagvormittag die Kunststraße am Mannheimer Paradeplatz. Rund 25 junge Menschen haben an der Demo teilgenommen, zwei von ihnen sind an Straßenlaternen gekettet. Die Polizei ist im Einsatz, mittlerweile ist die Straße wieder frei.

Weitere Informationen folgen.