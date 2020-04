Mannheim. (pol/mün) Ein unbekannter Mann zeigte sich am Sonntagnachmittag in der Innenstadt in unsittlicher Weise vor drei Frauen. Der Mann entblößte sein Geschlechtsteil und manipulierte daran, berichtet die Polizei. Der Vorfall, bei dem Frauen im Alter zwischen 25 und 30 Jahren, belästigt wurden, ereignete sich nahe eines Parkhauses im Quadrat N2.

Als eine der Frauen den Exhibitionisten auf sein Verhalten ansprach, setzte er sich auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Bismarckstraße davon.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 50 bis 55 Jahre alt

1,75 bis 1,80 Meter groß

Normale Statur

Helle Hautfarbe

Halbglatze, seitlich und im Nacken grau-weiße Haare

Weißgrauer Bart

Trug ein weißes T-Shirt, eine blaue Sportjacke und blaue Jeans

Führte ein Fahrrad mit einem Korb am Lenker mit sich

Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.