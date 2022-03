Blick in die Zukunft: So könnten die neuen Universitätsgebäude an der Bismarckstraße neben dem Amtsgericht aussehen. Visualisierung: Hähnig – Gemmeke Architekten BDA

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Das Votum des Gemeinderats fiel eindeutig aus: Alle Fraktionen außer der Mannheimer Liste (ML) haben sich für den Bebauungsplan "Entwicklung des Friedrichparks und der Universität Mannheim" ausgesprochen. Für sie stellt die Reduzierung von fünf auf drei Gebäude entlang der Bismarckstraße einen "guten Kompromiss" dar. Das freute Thomas Puhl, Rektor der Uni Mannheim, der am Dienstag in der Sitzung des Hauptausschusses anwesend war.

Die Hochschule brauche die Gebäude dringend, erklärte er. Zum einen, weil immer mehr Studiengänge hinzukommen. Das bedeutet mehr Raumbedarf für die Lehre, aber auch für Büros. Zum anderen, weil in den kommenden Jahren im Barockschloss durch dringend nötige Renovierungen einiges an Platz wegfällt. Besonderes Sorgenkind ist dabei der Brandschutz. "Wenn da nichts getan wird, gehen dort für uns die Lichter aus", hatte Puhl in der Vergangenheit schon mehrfach seine Sorge geäußert.

Geplant sind drei Gebäude mit jeweils fünf bis sechs Stockwerken. 2027 sollen die ersten beiden fertig sein. Da ab Sommer das Eisstadion abgerissen wird, ist genug Platz da. Die Pläne wurden so erstellt, dass möglichst viele Bäume erhalten werden können. Zwischen den einzelnen Gebäuden besteht ein Abstand von jeweils etwa 27 Metern. Diese Zwischenräume werden begrünt, ebenso ist Dach- und Fassadenbegrünung vorgesehen.

Für das Projekt spricht für die Fraktion der Grünen und die Fraktionsgemeinschaft LiParTie (Die Linke, Die Partei, Tierschutzpartei) der Umstand, dass nach dem Abriss des Eisstadions trotz der Neubebauung weniger Fläche versiegelt ist als vorher.

Isabel Cademartori (SPD) lobte den hohen ökologischen Standard der Neubauten und betonte, wie wichtig es sei, dass der Universität Entwicklungsspielraum gegeben werde. Achim Weizel (ML) stellte infrage, ob die ganzen neuen Räumlichkeiten überhaupt gebraucht werden: "In der Pandemie fanden viele Veranstaltungen digital statt, das könnte man doch beibehalten", argumentierte er. Cademartori dagegen erklärte, dass sie im Gespräch mit Studierenden erfahren habe, wie wichtig ihnen der Präsenzunterricht und der Austausch mit anderen Studierenden sei.

Dass zu dem Projekt auch eine Aufwertung des Friedrichparks gehört, ist für die CDU ein wichtiger Punkt. Die Anlage sei wenig attraktiv und schon lange ein Angstraum, wie Fraktionssprecher Claudius Kranz erklärte. "Ein attraktiver Park kommt nicht nur den Studierenden und Lehrenden an der Uni zugute, sondern der gesamten Bürgerschaft."

Gegen eine Attraktivitätssteigerung des Parks zwischen Mensa und Parkring haben auch die Projektgegner nichts einzuwenden. Sie fordern allerdings, dass nach Abriss des Eisstadions dort nicht gebaut, sondern das ganze Areal zu einem Bürgerpark gemacht wird – auch um eine Frischluftschneise für die Innenstadt zu erhalten. Oberbürgermeister Peter Kurz betonte, dass es laut einem ökologischen Gutachten durch die neue Bebauung nicht zu klimatischen Veränderungen komme.

Auch dem Argument, das Barockensemble mit Schloss, Jesuitenkirche und Sternwarte leide unter der Architektur, ließ der Rathauschef nicht gelten: "Das Schloss ist doch schon längst nicht mehr alleinstehend." Er bekräftiget aber, dass es bei den drei Gebäuden im Friedrichpark bleibt. Dies werde man auch in einem Antrag für die Aufstellung des Flächennutzungsplans so formulieren. Für die Aufstellung ist der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim zuständig, der am Freitag zu einer Sitzung zusammenkommt.

Weitere Entwicklungsmöglichkeiten bestehen für die Universität jenseits des Parkrings am südlichen Verbindungskanal. Dort hätten die Gegner der Bebauung an der Bismarckstraße gern alle Gebäude gesehen. Allerdings spräche das gegen das Campuskonzept der Universität. Am Verbindungskanal könnten jedoch Einrichtungen entstehen, die nichts mit der Lehre zu tun haben, wie beispielsweise Sportstätten.

Allerdings tut sich da ein Problem auf: In dem nahe gelegenen Container-Terminal im Mühlauhafen werden auch Gefahrgutstoffe umgeschlagen. Daher muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 600 Metern eingehalten werden, was am Verbindungskanal nicht möglich ist. Das beeinträchtigt nicht nur die Pläne für weitere Universitätsgebäude, sondern auch eine künftige Stadtentwicklung mit Wohnbebauung. Daher wurde für das Areal ein weiterer Bebauungsplan beschlossen. Die Verwaltung möchte nun in Absprache mit dem Betreiber erreichen, dass die Flächen, auf denen Gefahrgut umgeschlagen wird, so angelegt werden, dass ausreichend Platz zum Kanal bleibt.