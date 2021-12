Mannheim. (RNZ) Trotz ihrer phänomenalen Jodelkunst: Erika Stucky wird wohl niemals vom "Musikantenstadel" eingeladen. Denn bei Stucky trifft Jodel auf Soul, und das Zäuerli kriegt mit einem Hauch von alpinem Voodoo den Blues.

Mit ihrem neuen Programm "Stucky yodels" kehrt die Schweizerin zurück zu ihren musikalischen Wurzeln: zu den amerikanischen Cowboy-Yodels und den Schweizer Jutz und Jodel. Dabei spannt sie das Phänomen des Jodelns rund um den Globus– ein spannendes Gebräu aus Stucky-Jodel und Swiss-Cowboy-African-Yodels mit typischen Eigenkompositionen und ausgewählten Zitaten von Janis Joplin, Bob Dylan, The Doors, Johnny Cash und Screaming Jay Hawkins.

Mit der von ihr gewohnten Exzentrik präsentiert Stucky einmal mehr sämtliche Spielarten ihrer Wandlungsfähigkeit als Musikerin und Performerin. Sie traumwandelt zu einem Gletschervideo, fläzt sich im roten Wohnzimmersessel und wirft dabei großartige Schattenrisse auf die Leinwand. Neu in der Runde ist der Gitarrist Oli Hartung. Kaum ein anderes Instrument vermag das bluesige Zäuerli (ein wortloser Naturjodel) dermaßen stimmig zu begleiten wie seine Gitarre. Hartung ist Lehrer an der Swiss Jazz School in Bern und in zahlreichen Bands aktiv. Er arbeitet zudem als Theater- und Filmkomponist und schuf die Musik für den Tatort "Chaos".

Jon Sass hingegen ist langjähriger musikalischer Begleiter Stuckys. Der hochvirtuose amerikanische Tubist, seit Jahrzehnten in Wien zuhause, bringt als Tieftöner und Groovemaster wie seine musikalische Schwester sowohl die amerikanische Blueskultur wie auch die alpenländische Traditionsmusik mühelos zusammen.

Info: Mannheim, Donnerstag, 30. Dezember, 20 Uhr, Alte Feuerwache. Karten für 27,40 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.