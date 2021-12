Von Manfred Ofer

Mannheim. Die Corona-Pandemie dominiert seit fast zwei Jahren unsere Wahrnehmung in Gesundheitsfragen. Dabei verweist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) regelmäßig darauf, dass noch andere Krankheiten Herausforderungen mit sich bringen, die sich im Schatten von Corona verschärft haben. Ein Beispiel ist Malaria, deren Bekämpfung einen herben Rückschlag erfahren hat. Mitglieder der von Studierenden getragenen Initiative Enactus möchten dagegen etwas unternehmen und haben in Mannheim ein Produkt entwickelt, das zur Lösung des Problems auf dem afrikanischen Kontinent beitragen soll.

Bastian Wirthmann (24) und Daniel Lobenwein (22) teilen den gleichen Optimismus, der sich aus einer kleinen Plastikflasche speist. Es handelt sich um eine Körperlotion, die den französisch klingenden Namen Moufense trägt. Eine Lotion, die für jedermann bezahlbar ist und noch dazu Moskitos abweist. Und genau darum geht es, wenn man die Malaria in ihren Verbreitungsgebieten bekämpfen möchte. Zielland für das Produkt ist das westafrikanische Togo.

Enactus ist eine international vernetzte Organisation, die sich der Gründung von Unternehmen im sozialen und ökologischen Bereich widmet. Die treibende Kraft dahinter sind Studierende. Mit über 72.000 aktiven Mitgliedern ist Enactus inzwischen die weltweit größte Initiative für soziales Entrepreneurship. Die Arbeit an den Start-ups erfolgt in Kooperation mit Wirtschaftsfachleuten und Wissenschaftlern aus diversen Bereichen. Im Falle von Moufense ist von einem Produkt die Rede, das vom ersten Businessplan bis hin zur Entwicklung im Labor in Mannheim entstanden ist.

"Das Produkt wurde von unserem Vertriebspartner in Togo erfolgreich erprobt", bemerkt Bastian Wirthman, der für die Projektleitung verantwortlich zeichnet. Mehr als 600 Personen haben demnach die Lotion täglich aufgetragen und seien daraufhin vor den Stichen der die Krankheit übertragenden Mücken geschützt gewesen. Malaria ist im Togo ein großes Problem, da es dort vor allen Dingen auf dem Land noch zu viele Menschen gibt, die keinen Zugang zu einer medizinischen Prophylaxe haben. Moufense sei hingegen ein ganz alltäglicher Hygieneartikel, der einfach anzuwenden und bezahlbar sei.

Der Vertrieb sei durch einen verlässlichen Partner gesichert, mit dem man bereits im Rahmen eines anderen Projekts kooperiert habe. "Dabei ging es um die Verlegung von Solarpanels auf lokale Krankenhausdächer in ländlichen Regionen", macht Daniel Lobenwein, der Vorsitzende von Enactus Mannheim, deutlich. Derzeit sei man mit sieben Projekten befasst, die unterschiedlich weit fortgeschritten seien. In Deutschland gibt es Teams an 35 Hochschulstandorten und circa 1700 Studierende, die an Lösungen arbeiten.

In Mannheim wurde vor zwei Jahren mit dem Produkt "Blauherz" eine Hose für Rollstuhlfahrer entwickelt, die sowohl effizient als auch stylish ist (die RNZ berichtete). Aktuell erfolgreich ist man mit Moufense, das in Togo auf den Markt kommt. Die Produktion schafft darüber hinaus Arbeits- und Ausbildungsplätze.

"Der kritische Zeitpunkt für eine Anwendung der Lotion ist die Abenddämmerung, weil da die Stechmücken besonders aktiv werden", bemerkt Lobenwein. Die Lotion wird vor dem Schlafengehen aufgetragen und schützt demnach davor, gestochen zu werden. Die ersten Tests wurden am Tropeninstitut zu Heidelberg durchgeführt. Bastian Wirthmann deutet auf ein Foto auf seinem Smartphone. Es zeigt einen jungen Mann, der den Arm in eine Box voller Stechmücken streckt. "Es war ein deutlicher Unterschied festzustellen, wenn der Proband seine Haut zuvor mit der Lotion eingerieben hatte", sagt er. Hat er den Arm da selbst hineingesteckt? Er nickt und grinst. Natürlich.

"Sich bei Enactus zu engagieren, ist für mich deshalb so erfüllend, weil man schon während dem Studium an Projekten arbeiten kann, die dazu beitragen können, weltweit Probleme zu lösen", beschreibt Daniel Lobenwein seine Motivation. Mit Blick auf die Wirkung von Moufense fühlt sich der Psychologiestudent aus Nürnberg bestätigt: "Allein im Togo können wir damit relativ schnell bis zu vierzigtausend Menschen helfen". Bastian Wirthmann, der aus Rosenheim stammt und in Mannheim derzeit seinen Master in Management macht, kann das nur bestätigen. Es sei eine Kombination aus Empathie und Praxis, die ihn bei Enactus angesprochen habe. "Da arbeitet man mit aufgeschlossenen Leuten zusammen, die sich für andere einsetzen wollen", erzählt er.

Und das mit Erfolg, wie sich gerade auch mit dem Gewinn des "Enactus National Cups" herausgestellt hat. Im Oktober landete man mit dem Projekt Moufense beim "World Cup" unter den Top 16 von weltweit 1800 Teams. Die beiden hoffen, dass das Produkt auch in anderen Ländern angeboten werden und die Malaria eindämmen kann.