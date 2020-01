Mannheim. (pol/make) Gegen zwei mutmaßliche Einbrecher im Alter von 39 und 19 Jahren hat das Amtsgericht Mannheim am Donnerstag Haftbefehl erlassen. Die dringend tatverdächtige 39-Jährige fiel dabei durch mehrere versuchte Einstiege auf. Bereits am 23. Dezember 2019 soll sie versucht haben, eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Quadrat C4 zu knacken. Doch die sich in den Räumlichkeiten befundene Frau bemerkte Einbruchsgeräusche. Als sie sich zur Tür begab, flüchtete die 39-Jährige.

Noch am selben Tag soll die Tatverdächtige und zusammen mit einem 19-Jährigen in eine WG am Parkring eingedrungen sein. In der Wohnung durchsuchten die Täter fünf Zimmer, verursachten einen Schaden von 2600 Euro - erbeuteten aber nur 80 Euro Bargeld.

Die beiden Verdächtigen setzen ihre Einbruchsserie am Mittwoch, 29. Januar, fort. Gegen 11.15 Uhr sollen sie ein Mehrfamilienhaus in der Dammstraße aufgesucht haben. Dort entwendeten sie Schmuckstücke. Anschließend versuchte das Duo in eine weitere Wohnung im Haus einzubrechen. Durch die Hebelversuche wurde die Eingangstür stark beschädigt, hielt aber den Einbrechern stand. Beim letzten Einbruchsversuch wurde das Duo von einem Zeugen beobachtet und ergriff die Flucht.

Nachdem die Polizei verständigt worden war, konnten zwei Beamte die 39-Jährige und den 19-Jährigen zu Fuß in der Dammstraße stellen. Bei ihnen konnten Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut festgestellt werden.

Aufgrund dessen beantragte die Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl gegen die 39-jährige Frau wegen bestehender Fluchtgefahr. Die 39-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.