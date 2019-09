Mannheim. (pol/mare) Dumm gelaufen ist es für zwei Fahrraddiebe am Montag in der Innenstadt. Denn mit dem E-Bike, dass er am Nachmittag gestohlen hatte, baute der Täter am Abend einen Unfall. Und wie die Polizei mitteilt, wurde dadurch auch seine Komplizin geschnappt.

Aber der Reihe nach: Gegen 15.50 Uhr machten sich ein 45-jähriger Mann und eine 58-jährige Frau an einem E-Bike und einem Trekkingrad im Quadrat K1,8 zu schaffen. Dabei wurden beide aber beobachtet.

Und jener Zeuge sprach das diebische Duo auch an, doch sie fuhren in unterschiedlichen Richtungen auf den gestohlenen Rädern davon. Die verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Die Fahrraddiebe fand sie aber nicht.

Noch nicht - denn am Abend trat der Mann wieder in Erscheinung. Gegen 19.10 Uhr fuhr er nämlich in der Fußgängerzone auf dem gestohlenen E-Bike und gefährdete durch seine Fahrweise mehrere Fußgänger. In Höhe von R1,2 fuhr er schließlich gegen ein Gitter und stürzte.

Er rappelte sich aber wieder auf und fuhr weiter in Richtung H4 - wo das Polizeirevier Innenstadt liegt. Die alarmierten Beamten erwarteten ihn entsprechend und nahmen den Mann fest.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Es gab auch Hinweise, dass der 45-Jährige unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss gestanden haben soll. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Durch die Verhaftung des Mannes kamen die Beamten auch seiner Komplizin auf die Spur und nahmen sie fest. Sie war ebenfalls in der Nähe, als der 45-Jährige den Unfall hatte.

Das E-Bike und das Trekkingfahrrad wurden sichergestellt, das Duo wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wer darüber hinaus Angaben zu dem Fall machen kann, soll sich bei der Polizei melden. Und zwar unter Telefon 0621/12580.