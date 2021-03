Die Polizei durchsuchte insgesamt 44 Objekte, unter anderem im Bereich der Ackerstraße und der Lupinenstraße in der Mannheimer Neckarstadt-West. Foto: PR Video

Mannheim. (pol/rl) Nach monatelangen verdeckten Ermittlungen wurden am heutigen Mittwoch eine deutsche Staatsangehörige wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und drei deutsche Staatsangehörige, zwei Männer und eine Frau, wegen des Verdachts der Bestechung und der Bestechlichkeit festgenommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidium Mannheim mit.

Den beiden 28 und 41 Jahre alten Männern wird zur Last gelegt, auf die 48 Jahre alte Sachbearbeiterin im Bauamt der Stadt Mannheim, ab Mitte März 2019 mittels Gewährung von finanziellen und weiteren materiellen Zuwendungen im Wert von mehreren Tausend Euro und der Inaussichtsstellung finanzieller Vorteile wie kostenlose Reisen, Schenkung eines hochwertigen Motorrads eingewirkt zu haben.

Die Tatverdächtige soll deshalb den beiden Tatverdächtigen für Bauvorhaben in Mannheim in 19 Fällen unrechtmäßig unter anderem eine Baugenehmigung erteilt sowie für die Planung von weiteren Projekten nicht öffentlich zugängliche Informationen aus dem Bauamt und dem Bereich der Stadt Mannheim mitgeteilt haben.

Zudem ergab sich im Verlaufe der Ermittlungen ein Tatverdacht gegen eine 40 Jahre alte Frau, welche am heutigen Mittwoch ebenfalls festgenommen wurde. Ihr wird Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in vier Fällen im Zeitraum März bis November 2020 im Stadtgebiet von Mannheim zur Last gelegt.

Insgesamt wurden 44 Objekte durchsucht. Am Einsatz waren rund 250 Beamte beteiligt, darunter auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg. Es wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, welches der weiteren Auswertung bedarf.

Die zwei männlichen Tatverdächtigen wurden heute dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher die bereits im Vorfeld erlassenen Haftbefehle wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Vollzug setzte. Die Tatverdächtigen wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die beiden weiteren Tatverdächtigen, gegen die ebenfalls bereits Haftbefehle erlassen wurden, sollen morgen vorgeführt werden.

Die verdeckten Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Mannheim, Abteilung für Betäubungsmitteldelikte und Organisierte Kriminalität und des Polizeipräsidiums Mannheim, hier der BAO West/Aktion Sichere Neckarstadt und dem Dezernat für Organisierte Kriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.