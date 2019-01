Mannheim. (pol/mün) Die Berufsfeuerwehr hatte in der Neujahrsnacht alle Hände voll zu tun. Drei Autos brannten in der Mannheimer Innenstadt, in Rheinau und in der Neckarstadt. Jedes Mal soll brennendes Silvesterfeuerwerk die Ursache sein, so die Polizei.

Wegen Feuerwerks kam es in der Nacht zu Dienstag auch zu drei Balkonbränden in Mannheim.

> Neckarstadt-West: Gegen 00.50 Uhr geriet ein Balkon eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Ackerstraße in Brand. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude wurde verhindert. Verletzt wurde niemand, der Schaden soll etwa 10.000 Euro betragen. Die Wohnung ist weiter bewohnbar, so dass die Bewohner wieder zurückkehren konnten.

> Lindenhof: Zeitgleich wurde ein Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Meerfeldstraße gemeldet. Auch der war schnell gelöscht, Bewohner aus dem Haus mussten nicht evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 800 Euro beziffert.

> Waldhof: Schon um 23.38 Uhr wurde der Brand eines Balkons in der Marburger Straße gemeldet. Eine fehlgeleitete Rakete hatte das Mobiliar auf dem Balkon in Brand gesetzt, berichtet die Polizei. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim noch vor einem Übergreifen auf das Mehrfamilienhaus gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.