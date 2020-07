Mannheim. (pol/mare) "Bedrohung und Beleidigung auf sexueller Grundlage" - so heißt der Sachverhalt in Polizeisprache, der sich am frühen Sonntagmorgen in Mannheim zugetragen hat. Drei Männer wurden dabei aufgrund ihrer Homosexualität von einem Unbekannten aufs beleidigt, wie die Beamten mitteilen.

Die drei Männer waren zwischen 5 und 5.20 Uhr in der Straßenbahn der Linie 5 unterwegs. Einer der drei war dabei mit auffallend pinkfarbener Perücke als Drag-Queen verkleidet. Zwischen Nationaltheater und Exerzierplatz sprach der Unbekannte das Trio an - und zwar beschimpfte er die Männer wegen ihrer sexuellen Neigung aufs Übelste und bedrohte sie. Die Sache blieb aber verbal, am Exerzierplatz stieg der Mann aus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zu dem Fall sagen können. Diese können sich melden unter Telefon 0621/33010.