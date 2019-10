Von Alexander Albrecht

Mannheim. So sieht es aus, wenn die Polizei massiv Präsenz zeigt: Knapp 30 Einsatzfahrzeuge steuern am Donnerstagabend im Konvoi und mit Blaulicht die Neckarstadt-West an. Mehrere der insgesamt 130 Beamten aus verschiedenen Dezernaten und Dienststellen springen von zwei vorausfahrenden Lkw ab - und in vier Kneipen mit zweifelhaftem Ruf hinein. Es ist 19 Uhr: Razzia in den Problemvierteln des Stadtteils.

Die Gaststättenkontrollen bilden den Auftakt für zahlreiche Aktionen in den kommenden Wochen. Das Ziel: Die Bewohner sollen sich wieder sicher fühlen. "Obwohl die Kriminalitätsstatistik objektiv dagegen spricht, haben viele Menschen hier Angst, trauen sich abends nicht mehr auf die Straße, vermeiden es, in Busse und Bahnen zu steigen", gesteht Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht. Einige seien weggezogen, andere spielten mit diesem Gedanken.

Die Aussagen sind wissenschaftlich belegt. Zwei Befragungen des Instituts für Kriminologie der Universität Heidelberg zeigen klar, dass in der Neckarstadt-West deutlich mehr Bürger befürchten, Opfer einer Straftat zu werden, als in anderen Stadtteilen. Sie ärgern sich zudem über Schmutz und illegale Müllablagerungen, über Lärm und "Wildparkerei". Das können und wollen Stadt und Polizei nicht mehr hinnehmen. "Das Schlimmste ist, wenn die Leute den Eindruck haben, dass nichts gemacht wird", sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle.

Seine Kollegen nehmen sich derweil Gäste und Betreiber der Kneipen vor. Dichter Zigaretten- und Shishaqualm wabert aus den Lokalen, die schon mit Blick auf die Aushangkästen reichlich dubios wirken. Manche sind leer, andere beinhalten versiffte Getränkekarten der Vorbetreiber.

Die Polizei hat sie aber deshalb ausgesucht, weil die Kneipen Rückzugsräume für Verbrecher sein könnten und von dort aus Straftaten geplant werden. Entsprechende Erkenntnisse gewonnen haben die Beamten bereits Anfang August, nachdem sie drei Bulgaren aus Mannheim festgenommen hatten.

Das in Untersuchungshaft sitzende Trio soll in Gaststätten ein- und Spielautomaten aufgebrochen haben. Bei der letzten Tat in einer Leimener Shisha-Bar klickten die Handschellen. Die Verdächtigen sollen Stammgäste in den heruntergekommenen Bars der Neckarstadt gewesen sein.

Die Razzia am Donnerstag lohnt sich. Noch in der Nacht zieht die Polizei Bilanz. Insgesamt seien mehr als 40 Menschen kontrolliert worden. Gegen vier davon werde wegen des Verdachts der Geldwäsche, der Förderung der Prostitution, des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz - 70 Tabletten Anabolika wurden entdeckt - und gegen das Waffengesetz ermittelt. Ein weiterer Beschuldigter soll mit Marihuana und Kokain gehandelt haben, ein anderer kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik, weil er bei der Razzia eine noch unbekannte Menge Drogen geschluckt hatte. Lebensgefahr bestehe nicht, sagt ein Polizeisprecher.

Erfolgreich sind auch zwei Beamte der Stadt, die insgesamt 20 Rechtsverstöße in den Lokalen feststellen - gegen das Baurecht, den Jugendschutz, das Gaststättengesetz, die Gewerbe- und Hygieneverordnung sowie gegen das Landesnichtrauchergesetz. Eine Kneipe missachtete die sogenannte Allgemeinverfügung der Stadt im Umgang mit Wasserpfeifen.

Für ebenso wichtig hält Schätzle die bei den Kontrollen erhaltenen Informationen über kriminelle Strukturen, die es zu zerschlagen gelte. "Wir werden nicht nachlassen", verspricht Polizeipräsident Andreas Stenger, "die Neckarstadt darf nicht abgehängt werden", ergänzt Specht. Und es sei ja auch nicht so, dass in der Vergangenheit nichts geschehen sei. Die Drogenszene am Neckarufer ist eingedämmt worden. Dazu habe die Stadt fast alle "Problemimmobilien" abgearbeitet, in denen skrupellose Vermieter Zuwanderer aus Südosteuropa für viel Geld auf Matratzen übernachten ließen.