Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Ein gemeinsames Hinwirken zu einer vernünftigen Entwicklung des Herzogenriedparks", nannte es Joachim Költzsch, der Geschäftsführer der Stadtpark Mannheim GmbH und damit verantwortlich für Luisen- und Herzogenriedpark. Damit meinte er die geplante Aufhübschung des Herzogenriedparks, bei der die Bürgerschaft ihre Ideen und Anregungen in mehreren Workshops einbringen konnte (die RNZ berichtete). Das Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps) hat diesen Prozess begleitet. In zwei Workshops haben circa 60 Bürger ihre Vision eines neuen Herzogenriedparks formuliert. Das Fazit: Es geht weniger um luxuriöse Wünsche als darum, die grüne Lunge nahe des Neuen Messplatzes im Stadtteil Herzogenried in einen echten Bürgerpark zu verwandeln. Dazu zählt vor allem die Instandsetzung von vorhandenen Attraktionen und Barrierefreiheit. Am vergangenen Mittwoch stellten Julia Thum und Stefan Eckel von ikps das Entwicklungskonzept für den Park vor. Ob alle Anregungen umgesetzt werden können, ist nicht klar. Manches bedarf auch noch der Prüfung. Doch einiges wird noch in diesem Jahr in Angriff genommen.

Das Entwicklungskonzept: Die Grundstruktur des Parks soll beibehalten werden, ebenso die Funktion als Bürgerpark, der Entspannung, Natur sowie Sport- und Freizeitmöglichkeiten bietet - darin waren sich die Workshopteilnehmer einig. Ebenso in dem Wunsch nach einer Attraktivitätssteigerung. Dazu gehören gärtnerische Veränderungen, eine Verbesserung des Parkleitsystems, der Beleuchtung und die Beschriftung der Flora. Ein Anliegen vieler Bürger sind außerdem gärtnerische Bildungsangebote und gemeinsames Gärtnern. Vorbild ist die "Grüne Schule" des Luisenparks. Auch ein pädagogisches Angebot für Kinder und Jugendliche soll geschaffen werden. Ein idealer Platz dafür wäre der Bauerngarten, der erweitert werden soll.

Der Grillplatz ist vor allem im Sommer hoch frequentiert und soll saniert und erweitert werden. Für den nötigen Platz könnte das Schachfeld nahe der Minigolfanlage umgenutzt werden. Eine Idee war zudem, nahe der übrigen Schachfelder einen Sinnenspfad mit Klang- und Windspielen zu errichten. Der Streichelzoo soll ebenfalls vergrößert werden und eine Weide für die Schafe entstehen.

Die Umkleideräume an der Sportwiese und die Toilettenanlagen im Park müssen dringend saniert werden. Nahe des Bouleplatzes könnten Fitnessgeräte für Senioren aufgestellt werden und ein Slackline-Parcous entstehen.

Ein generelles Problem ist die Barrierefreiheit im Park. Deshalb wünschen sich die Bürger barrierefrei zugängliche Toiletten, eine barrierefreie Weggestaltung, vor allem im Rosarium. Auch der Eingang an der Jakob-Trupfheller-Straße muss barrierefrei werden. Die Konzertmuschel könnte zum kulturellen Mittelpunkt des Parks werden, dafür müsste sie allerdings besser bespielt werden. Das benachbarte Kiosk braucht flexiblere Öffnungszeiten und ein besseres Speisenangebot.

In den Planungen nicht berücksichtigt wurde die Multihalle, die sich im Park befindet. Momentan läuft ein internationaler Architektenwettbewerb, und die Stadt hat sich für eine Förderung zur Sanierung beworben. Auch ein Nutzungskonzept gibt es nicht. Allerdings kam die Idee eines Geländetauschs mit dem benachbarten Herzogenriedbad auf. So könnte der Bereich um die Multihalle aus dem Park ausgegliedert werden. Das hätte Vorteile für die in der Multihalle angesiedelte Gastronomie und eine künftige Nutzung. Dafür könnten dem Park Teile der Liegewiese des Herzogenriedbads zugeschlagen werden. Der Wasserspielplatz würde dann in den Park verlegt. Eine Entscheidung dieser Tragweite muss jedoch am Ende der Gemeinderat fällen.

Was 2019 im Herzogenriedpark passiert: Joachim Költzsch erklärte, dass man in diesem Jahr 150.000 Euro in die Hand nehme. Zu den angebotsspezifischen Verbesserungen zählen der Austausch von Tischen am Grillplatz, die Erneuerung des vorhandenen Dachs und eine attraktivere Bepflanzung mit blühenden Staudenpflanzen anstatt Bodendeckern in manchen Parkbereichen. "Das könnte man auch als gemeinsames Gartenprojekt durchführen", schlug er vor. Zudem wird eine Aktionsfläche für "gesund und bewegt" bereitgestellt. Dabei handelt es sich um ein gestaltungs- und gesundheitsförderndes Projekt von Quartiermanagement, Techniker Krankenkasse und Diakonischem Werk Mannheim. Im Bauerngarten soll gemeinsam gegärtnert werden, ab September gibt es dort auch die ersten umweltpädagogischen Angebote in der "Grünen Schule".

Ab Frühjahr hat das Kiosk an der Konzertmuschel einen neuen Pächter, der nicht nur flexiblere Öffnungszeiten bietet, sondern auch die Terrasse bewirtschaften will. In der Konzertmuschel sollen im Sommer verstärkt Konzerte stattfinden. Eine Kooperation mit dem Quartiersmanagement Herzogenried wurde bereits beschlossen. An vier Sonntagnachmittagen treten Akteure aus dem Kiez auf. "Wir führen auch Gespräche mit der Popakademie", sagte Költzsch, allerdings sei noch nichts spruchreif.

Doch auch die Infrastruktur im Her-zogenriedpark wird optimiert. Die WCs an der Sportlerumkleide werden saniert, der Hauptweg an der Konzertmuschel barrierefrei gemacht, und das Rosarium wird einen barrierefreien Durchgangsweg bekommen. Das Leitsystem im Park wird dem des Luisenparks angeglichen, das beinhaltet auch die Beschilderung von Pflanzen. Teile der Strom-, Wasser- und Glasfaserleitungen werden erneuert. "Das ist die Voraussetzung für viele Modernisierungen, die wir im Park anstreben", erläuterte Költzsch. Eine Sache, die allerdings schwer zu verwirklichen sei, ist der Wunsch, dass Trampolin und Seilzirkus kostenlos angeboten werden können. "Das ist wirtschaftlich nicht machbar", erklärte er. Die große Frequentierung der Attraktionen zeige, dass die Besucher bereit seien, dafür extra zu zahlen.

Das sagen die Workshopteilnehmer: Waltraud Schlepps von der Aktionsgemeinschaft Herzogenriedpark freute sich, dass die meisten Vorschläge aus den Workshops Eingang in das Entwicklungskonzept gefunden haben. So sahen das auch viele andere Workshopteilnehmer. "Ich bin sehr angetan von den Ergebnissen dieser Bürgerbeteiligung", sagte ein Vertreterin der Freunde des Herzogenriedparks. Eine Bürgerbeteiligung in dieser Form flankiert von einem Expertenbüro solle ruhig öfter durchgeführt werden, schlug sie vor und erntete viel Beifall. Auch weitere Bürger betonten den Vorbildcharakter des Beteiligungsprozesses.

Besonders froh ist Schlepps über die pädagogischen Angebote, die es bald geben wird. "Das war eins unserer dringlichsten Anliegen, nicht nur für Kinder aus der Neckarstadt, sondern für alle Kinder im Mannheimer Norden." Was die Arbeiten im Park angeht, war sie weniger enthusiastisch: "Die Sanierung des Grillplatzes und der WCs ist seit langem überfällig", erklärte sie. "Aber ich bin froh, dass die Vernachlässigung des Parks ein Ende hat. Es ist ein erster Schritt." Dem stimmte Belamir Evisen zu. "Allerdings habe ich mir mehr erhofft", sagte er in Hinblick auf die Investitionssumme.