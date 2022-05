Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. "Es brennt", singt Mannheims bekanntester Protestsänger Bernd Köhler vom Elektronischen Weltorchester und trifft schon mit seinem ersten Lied ins Mark. Am 1. Mai, jenem Tag der traditionellen Arbeiterkundgebung, ringen auch die Gewerkschaftsvertreter auf dem Marktplatz um eine gemeinsame Linie. Aber angesichts der Nachrichten aus der Ukraine und der geplanten Waffenlieferungen kennt keiner der Feiertagsredner einen Königsweg aus dem Dilemma.

Die Parole "Nie wieder Krieg!" und ein klares Ja zur militärischen Aufrüstung gehen eben nicht zusammen. Auch Melis Sekmen, die örtliche Bundestagsabgeordnete der Grünen, und ihre Parteikollegen Gerhard Fontagnier und Chris Rihm werden bei der 1. Mai-Feier offen mit diesen Widersprüchen konfrontiert.

"Dass sich ausgerechnet die Grünen dafür starkmachen, den Krieg zu befeuern, hätte ich nie geglaubt", hält der Künstler mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Gibt aber gleichzeitig zu Protokoll, dass nur eine wehrhafte Demokratie und eine kulturell vielfältige Gesellschaft Polarisieren und Meinungsfreiheit zulässt.

"GeMAInsam Zukunft gestalten" lautet in diesem Jahr das sprachlich etwas holprige Motto des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und dem Ruf folgen fast 1000 Menschen. "Endlich wieder wie vor der Pandemie. Zum ersten Mal seit langer Zeit haben wir auch das passende Wetter", freut sich Miriam Walkowiak vom Organisationskomitee. Und der Blick auf über ein Dutzend gut besuchter Stände verschiedenster Gesellschaftsgruppen vermittelt das Gefühl früherer Tage.

Die Bandbreite der Akteure reicht vom Bund der Antifaschisten über die Naturfreunde, Attac, das Friedensbündnis, das Aktionsbündnis Barrierefreiheit, das Bach-Gymnasium, den Deutschen Freidenkerverband und Amnesty International bis hin zur Vereinigung Atatürk sowie dem Türkischen und dem Deutsch-Kurdischen Kulturverein. "Es ist genau dieser Reichtum an Verschiedenartigkeit, der Mannheim so liebenswert macht", lobt Köhler seine Heimatstadt.

Die Scheu, ohne Maske herumzulaufen, haben die meisten Teilnehmer schon beim Demonstrationszug abgelegt. Seit’ an Seit’ marschieren sie vom Gewerkschaftshaus durch die City. Nicht nur verbal bringen sie ihren Unmut über die gesellschaftlichen Probleme zum Ausdruck. Die Bildungsgewerkschaft macht auf den maroden Zustand der Mannheimer Schulgebäude aufmerksam.

Die Antifa fordert ein "nazifreies Mannheim". Die Alt-Kommunisten mit Hammer-und-Sichel-Flagge – ja, die gibt es wirklich noch – mobilisieren eine Front gegen Weltkriegsgefahr. Und die Sozialistische Internationale schließlich kämpft weiter gegen die Profitgier der Konzerne. Hansi Weber, Vertrauensfrau von Verdi, macht sich in ihrer Rede für eine faire Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst stark: "Wir wollen gut und mit fachlicher Qualität arbeiten können, aber wegen der Arbeitsbedingungen verlieren wir die hohe Motivation in unseren unverzichtbaren Berufen." Die Sozialen Dienste seien die Garanten für eine friedliche Gesellschaft.

Nicht Milliarden für einen erneuten Rüstungswettlauf, sondern professionelle Arbeit auf dem sozialen Sektor müsse das Ziel heißen. Sie kündigt in den kommenden Wochen Streiks an. Wie verwundbar eine globalisierte Welt ist, die nur auf Gewinnmaximierung und Abhängigkeit bei der Energieversorgung setzt, führt Ralf Sikorski, der stellvertretende Vorsitzende der IG Bergbau, Chemie und Energie, vor Augen. Man müsse rasch Alternativen suchen, gleichzeitig die Energiekosten niedrig halten und Versorgungssicherheit für die Industrie sowie sichere Arbeitsplätze gewährleisten. Und wieder klingt es – wie so oft bei der dreistündigen Veranstaltung – nach einem verzweifelten Versuch der Quadratur des Kreises.

Der Ukraine-Krieg und seine Folgen bestimmten auch die Kundgebung auf der anderen Rheinseite. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) setzt bei ihrer Rede in Ludwigshafen aber einen anderen Schwerpunkt. Sie hebt das Ziel einer sozial-ökologischen, nachhaltigen Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft hervor. "Wir erarbeiten deshalb mit unseren starken Gewerkschaften konkrete Maßnahmen zur Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft", sagt sie und betont die Bedeutung der Tarifbindung.