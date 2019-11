Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. In ihrem Traumkleid aus Spitze und zartem Pfirsichrosa ist am Samstag Mannheims neue Stadtprinzessin auf die Bühne der Feudenheimer Kulturhalle „geschwebt“. Dort inthronisierte die Karnevalsgesellschaft (KG) Lallehaag bei einem festlichen Ball mit Maren-Michelle Gruber seine mittlerweile elfte Hoheit. Als Maren-Michelle I. aus dem Hause der VR Bank Rhein-Neckar, Jubiläumsprinzessin der KG Lallehaag, Prinzessin der Stadt Mannheim und der Kurpfalz, wird die 27-jährige Bankkauffrau bis Aschermittwoch die Narren regieren.

„Ich bin froh, dass es jetzt endlich losgeht“, sagt sie. Denn schließlich hütete sie das Geheimnis um ihre Regentschaft seit fast fünf Jahren zusammen mit einem kleinen Kreis Eingeweihter. Damals musste sie bei ihrem Vater Überzeugungsarbeit leisten. Als zweiter Kassier im Verein hatte der nämlich weniger Glanz und Gloria im Sinn, sondern ganz nüchtern die Finanzen im Blick. Auch der Beruf und die vielen Terminverpflichtungen während einer Kampagne müssten unter einen Hut gebracht werden, gab er zu bedenken.

Doch Michelle und ihre Mutter, zugleich Präsidentin der KG Lallehaag, ließen nicht locker. Als vom Arbeitgeber nicht nur das Okay, sondern darüber hinaus die Zusage als Hauptsponsor kam, stimmte der Familienrat geschlossen zu. An Maren-Michelles Prinzessinnentauglichkeit bestand ohnehin kein Zweifel: Schon früh tanzte sie in der Lallehaag-Garde, musste aus gesundheitlichen Gründen jedoch damit aufhören.

Doch sie blieb dem Verein verbunden und packte im Hintergrund mit an. „Dass ich jetzt für meinen Lallehaag wieder auf der Bühne stehen darf, darüber freue ich mich sehr“, sagt sie und hat sich gewissenhaft auf die Kampagne vorbereitet. Ihre acht Traumroben hat sie selbst entworfen. Farben, Stoffe, Spitze, Borten – alles hat Maren-Michelle I. selbst herausgesucht und unterscheidet dabei zwischen „Kappen- und Krönchenkleidern“: Während die einen nur mit dem funkelnden Diadem getragen werden, kombiniert sie die anderen mit der geschmückten Prinzessinnenmütze der KG Lallehaag.

Wer jetzt vielleicht meint, Maren-Michelle I. käme es bei ihrer Regentschaft in erster Linie auf Äußerlichkeiten an, der irrt sich. Wie ihre Vorgängerinnen will auch sie das Amt nutzen, um Gutes zu tun. „Selbstverständlich soll Fasnacht den Menschen Spaß und Frohsinn bringen, und auch ich selbst freue mich natürlich auf eine tolle Kampagne“, erzählt sie.

Doch sie will die Aufmerksamkeit, die man ihr nun schenkt, auch dazu nutzen, um ein Projekt in den Mittelpunkt zu rücken, mit dem sie sich voll und ganz identifizieren kann: Die naturverbundene Pferdenärrin, die für den Reiter-Verein Mannheim bei Dressur-, Spring- und Vielseitigkeitsprüfungen startet, will die dort seit 2017 angebotene Sprachförderung mit dem Pferd unterstützen. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie einfühlsam die Tiere auf ihr menschliches Gegenüber reagieren und wie sehr sie einem helfen können, auch ohne zu sprechen“, sagt sie. Statt persönlicher Geschenke bittet die Stadtprinzessin daher um Spenden. Im besten Fall springt für den Verein am Ende ein Pony heraus.

Den Mann an ihrer Seite hat Maren-Michelle Gruber im echten Leben bereits gefunden. Auf den Stadtprinzen muss sie allerdings noch warten. Erst Anfang Januar wird ihn die Große Carnevalsgesellschaft Feuerio bekannt geben. Sein Alter und Aussehen spielen für die Lieblichkeit nur eine untergeordnete Rolle. „Menschlich passen muss es“, sagt Maren-Michelle I. und wünscht sich einen humorvollen wie aufgeschlossenen Prinzen.

„Ich selbst bin Frühaufsteherin“, verrät sie. Daher wäre ein Morgenmuffel bei Repräsentationsterminen nicht die Idealbesetzung. Die Prinzessin trinkt keinen Alkohol und bevorzugt Fruchtsaft und Limo. Sie mag Reibekuchen mit Lachs oder Apfelmus, ist jedoch nach eigener Angabe beim Essen „ziemlich schnäkig“.