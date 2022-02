Von Volker Endres

Genau 1472 Wahlfrauen und -männer waren am Sonntag bei der 17. Bundesversammlung in Berlin bei der Wahl des Bundespräsidenten dabei. Eine von ihnen war die Mannheimerin Karla Spagerer. Mit ihren 92 Lebensjahren war die Sozialdemokratin sogar das älteste Mitglied der Bundesversammlung.

"Mit so einem Erlebnis hätte ich auf meine alten Tage nicht mehr gerechnet", sprudelt es am Tag nach der Wahl aus Karla Spagerer heraus. Am frühen Samstagmorgen brach sie im Auto von Enkelsohn Tim in die Hauptstadt auf, am späten Sonntag war sie wieder zurück in Mannheim. Dazwischen lagen aufregende Stunden. Sehr aufregende. "Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich alles gesprochen habe. Ich werde sicher Tage brauchen, bis ich das alles verarbeitet habe", erzählt die Seniorin.

Nahezu die gesamte SPD-Prominenz habe das Gespräch mit ihr gesucht. Ein paar Worte hat sie auch mit Steinmeier selbst gewechselt. "Ich kenne ihn schon länger. Er war ja mehrfach in Mannheim." Nicht erst als Bundespräsident, sondern auch schon zuvor als Genosse und späterer Bundesminister. Verändert habe er sich auf diesem Weg nicht, findet Karla Spagerer. "Er ist sehr menschlich geblieben. Auch bei seinem jüngsten Aufenthalt in Mannheim habe es die Gelegenheit für ein längeres Gespräch gegeben. "Davon gibt es eine Menge Bilder, und man sieht uns auf allen Bildern lachen."

Hintergrund > Die 1929 geborene Karla Spagerer ist eine der letzten Zeitzeuginnen, die die Nazizeit miterlebt haben. Sie stammt aus einer politisch aktiven Familie: Ihre Mutter war Kommunistin und Stadtverordnete in der Weimarer Republik, Sie hatte Kontakte zur Mannheimer Widerstandsgruppe um Georg [+] Lesen Sie mehr > Die 1929 geborene Karla Spagerer ist eine der letzten Zeitzeuginnen, die die Nazizeit miterlebt haben. Sie stammt aus einer politisch aktiven Familie: Ihre Mutter war Kommunistin und Stadtverordnete in der Weimarer Republik, Sie hatte Kontakte zur Mannheimer Widerstandsgruppe um Georg Lechleiter. Ihre Großmutter war mit Lechleiters Ehefrau befreundet, Karla Spagerer kannte Mitglieder der Gruppe persönlich. Spagerers Großmutter Babette Ries wurde von der Gestapo verhaftet, weil sie Lebensmittel für Familien sammelte, deren Väter inhaftiert waren. Dafür kam sie selbst 18 Monate ins Gefängnis. Seit vier Jahren besucht Karla Spagerer Schulen in Mannheim und Umgebung und berichtet den Jugendlichen von den Schrecken der Reichspogromnacht und dem Grauen des Zweiten Weltkriegs. RNZ

[-] Weniger anzeigen

Auf einen Genossen freute sie sich ganz besonders: "Ich wollte unbedingt den Kevin kennenlernen." Der junge SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wurde ihr von der Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori "zugespielt". "Wir haben uns lange unterhalten." Zum Gesprächsinhalt schweigt die 92-Jährige. Vielleicht ging es um das Thema, dass ihr am wichtigsten ist.

Seit mittlerweile knapp vier Jahren besucht Spagerer die Schulen der Metropolregion und berichtet den Jugendlichen als Zeitzeugin vom Grauen des Krieges. "Mir wäre es lieber, wenn das nicht nötig wäre, aber ich weiß: Es ist nötig, gegen das Vergessen zu sprechen", erklärt sie ihre Motivation. Dieses unermüdliche Engagement hat sie ganz offensichtlich in den Fokus der Landes-SPD gerückt. Andreas Stoch, Vorsitzender der Landtagsfraktion, informierte sie im Dezember, dass die Sozialdemokraten die betagte Mannheimerin gern für die Wahl nach Berlin senden möchten. "In dem Moment haben mir die Worte gefehlt. Das war schon eine große Überraschung", bekennt Karla Spagerer.

Dabei stand für sie bereits als Jugendliche eigentlich fest: "Ich komme aus einer politisch verfolgten Familie, und ich wollte mich niemals politisch engagieren." Es kam jedoch anders. Ihr späterer Ehemann, der vor sechs Jahren verstorbene Walter Spagerer, war als Gewerkschaftler in der IG Metall engagiert, kam so auch in die SPD.

"Ich bin dann wegen Willy Brandt eingetreten." Mit 90 Jahren erhielt sie die Urkunde für 50-jährige Mitgliedschaft. "Da haben sich die Mannheimer Sozialdemokraten schon gewundert, warum das so spät kam." Die Verbindung ist aber bis heute fest. Und so kam es auch zu den Zeitzeugengesprächen an den Schulen vor allem in Mannheim, hin und wieder aber auch in Heidelberg: "2018 hat Thorsten Riehle (Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion, Anm. d. Red.) Majid Khoshlessan, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, und mich zu einem Dreiecksgespräch ins Capitol eingeladen." Im Anschluss habe sie die Anregung erhalten, ihre Erfahrungen in die Schulen zu tragen.

Mit Unterstützung des SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei setzte sie dieses Vorhaben in die Tat um. "Mittlerweile war ich an ungefähr 20 Schulen, an vielen davon mehrfach", erzählt Karla Spagerer. "Solange ich kann, werde ich von den Schrecken des Krieges erzählen."

Aber auch die Erfahrung aus der Bundesversammlung hat sie mittlerweile gemacht und ist ebenfalls froh, dass nun erst einmal alles überstanden ist: "Die letzten Tage waren doch sehr aufregend." Ihr Dank gilt Enkel Tim: "Ohne den hätte ich das alles sicher nicht geschafft."