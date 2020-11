Von Marco Partner

Mannheim. Im Sommer an der Rheinpromenade des Stephanienufers liegen und den Schiffen hinterherschauen. Im Herbst im Stadtwald spazieren oder joggen gehen. Durch die Bahnhofsunterführung schnell mal in die City laufen. Natur und Urbanität: Dieser Stadtteil scheint das Beste aus zwei Welten in sich zu vereinen. Willkommen im Lindenhof, Mannheims idyllischem Wohnviertel in bester Lage.

Der Eingang zum Viertel war lange gesperrt. Im Suezkanal, der Tunnelstraße zwischen Innenstadt und Lindenhof, quetschen sich Autos und Fahrräder wie durch ein Nadelöhr. Vor allem am Entree des an der Rheinschleife gelegenen Stadtteils verändert sich gerade dessen Gesicht. Der zur Jahrtausendwende erbaute, fast hundert Meter hohe Victoria-Turm thront über dem Bahnhofsareal. Gleich daneben schmiegen sich neue Bauten an das höchste Bürogebäude Mannheims: Das Glückstein-Quartier, ein circa 33 Hektar großes Wohn- und Gewerbegebiet, das auf dem einstigen Bahn- und Industriegelände binnen zehn Jahren aus dem Boden gestampft wurde.

Zu den Bahngleisen hin entsteht derzeit das Glücksteinquartier. Fotos: Gerold

Rund 4500 neue Arbeitsplätze und Raum für 1500 neue Lindenhof-Mitbewohner bietet das neue Stadtquartier. Doch nicht allen "Einheimischen" gefällt dieses Facelifting. "Die Parkanlage ist kleiner geworden als geplant. Und ein Kindergarten wurde schlicht vergessen", erzählt Peter Karbstein, Bezirksbeiratssprecher der Grünen.

Die Folge ist eine Betreuungsunterversorgung in einem bei jungen Familien immer beliebter werdenden Stadtteil. Und eine große Debatte im Viertel: Bis 2022 soll in der ehemaligen Hauptwache der Feuerwehr nun eine Kita für 80 Kinder entstehen. Darüber hinaus ist in der Landteilstraße an der Ecke zur Waldparkstraße ein Kindergarten mit vier Gruppen geplant. Auch der Pfalzplatz gerät immer wieder als Kitastätte samt Wohnbebauung in den Fokus.

Hintergrund Die bodenständigen Stadtteile des Nordens mit ihrem rauen Charme, die quirligen urbanen Viertel des Zentrums oder die fast schon ländlichen Außenbezirke – Mannheim ist vielfältig. Die RNZ stellt in loser Reihenfolge die Stadtteile vor und vergibt Sterne für Kriterien, die für die Lebensqualität eines Viertels von Bedeutung sind: Gibt es genug Wohnraum – auch bezahlbaren? Wie ist es um [+] Lesen Sie mehr Die bodenständigen Stadtteile des Nordens mit ihrem rauen Charme, die quirligen urbanen Viertel des Zentrums oder die fast schon ländlichen Außenbezirke – Mannheim ist vielfältig. Die RNZ stellt in loser Reihenfolge die Stadtteile vor und vergibt Sterne für Kriterien, die für die Lebensqualität eines Viertels von Bedeutung sind: Gibt es genug Wohnraum – auch bezahlbaren? Wie ist es um die Verkehrsanbindung bestellt? Sind genügend Parkplätze oder Fahrradwege vorhanden? Gibt es genug Grünflächen und Naherholungsgebiete? Bekommt man alle Dinge des täglichen Bedarfs? Gibt es viele gewerbliche Leerstände? Welche Freizeitangebote bietet der Stadtteil? Und wie sicher fühlen sich die Bewohner in ihrem Viertel? Die Skala reicht dabei von 5 (sehr gut) bis 1 (dringender Verbesserungsbedarf). (oka)

"Aber er ist heute ein beliebter Jugendtreff und im Grunde bei Alt und Jung beliebt", sagt Karbstein. Wirsing, Möhren oder bunter Mangold gedeihen dank eines Urban-Gardening-Projekts auf dem ehemaligen Tiefbunker und verwandeln die einst triste Betonfläche in blühende Hochbeete. "Früher war der Lindenhof aufgrund seiner Überalterung als Postbeamten- und Witwenviertel verschrien. Mittlerweile hat er sich stark verjüngt", berichtet Karbstein. Inzwischen sind auch die Mietpreise angestiegen.

Der 61-Jährige wurde 1959 im Lindenhof geboren und wuchs in der Rheindammstraße auf. "Wenn man sagt, man kommt aus dem Lindenhof, wird man manchmal angeschaut, als sei man Millionär", sagt Karbstein. Tatsächlich aber wohnt der Physiotherapeut in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Wie so viele im Lindenhof. Und wahrlich nicht alle schauen beim Blick aus dem Fenster auf den Rhein. Der Stadtteil ist geprägt von Mehrfamilienhäusern in allen Farben. Blau, Orange, Grün, Beige: Ein Muster ist bei den Nachkriegsbauten nicht zu erkennen. Hauptsache nicht dieselbe Farbe wie das Nachbarhaus, das scheint die einzige Regel zu sein.

Die Lanzkapelle schmückt den „alten Kern“ und ist eins von Peter Karbsteins Lieblingsgebäuden im Stadtteil. Fotos: Gerold

Wie funkelnde Mosaiksteinchen stechen prunk- und prachtvolle Bauten hervor. Gebäude aus der Gründerzeit des im 19. Jahrhunderts entwickelten Stadtteils, die den Zweiten Weltkrieg überstanden und wie die Ruine der Burg Eichelsheim oder die Lanz-Kapelle an die Geschichte des Lindenhofs erinnern.

Das Herz des Viertels pocht in der Meerfeldstraße. Mit hippem Café, Bäckereien, Metzger, Drogerie oder Buchhandlung. Das Angebot reicht von Antiquitäten bis zur Schokoladenwerkstatt. "Kleiderboutiquen gibt es weniger, dafür sind die Planken zu nahe", betont Karbstein. Gleich drei Radwege gibt es, um in die Innenstadt zu gelangen: am Ufer entlang, durch die Unterführung zum Hauptbahnhof, oder der Umweg über das John-Deere-Gelände. Dort liegt auch die industrielle Vergangenheit des Lindenhofs verbogen. 1888 kam hier die Erfolgsgeschichte des Landmaschinenherstellers Lanz ins Rollen. Dass der Lindenhof mit Gas- oder Ölfabriken einst eine kleine industrielle Hochburg war, ist heute nur noch schwer vorstellbar.

Auf dem Pfalzplatz haben die Lindenhofer einen Stadtgarten angelegt. Fotos: Gerold

"Etwas besonders ist unsere ärztliche Versorgung. Nicht nur aufgrund des Diakonissenkrankenhauses", weiß Karbstein. Etwas weiter waldwärts wird es dann tatsächlich sehr gehoben: Im Schwarzwaldviertel mit seinen schicken Stadtvillen lebten schon Promis wie Peter Graf oder Hannelore Kohl. Aktuell ist die Damm-Sanierung und der befürchtete Kahlschlag der Bäume am Rheinufer zwischen Lindenhof und Neckarau das Streitthema. Gerade die namensgebenden, grünen Bewohner wie die Linden seien das Sinnbild für die hohe Lebensqualität im Viertel.

Der Bezirksbeirat schätzt die Idylle am Stephanienufer und bedauert, dass der Schlosspark für den Bau der Zugstrecke zerschnitten wurde. "Auch jetzt verlieren wir Grünflächen, dabei machen sie das Wohnviertel so reizvoll. Langsam wird es zu eng, wir wollen keine weitere Bebauung", so Karbstein. Die Naherholung, die Natur vor der Haustür ist schließlich das Prunkstück. Und in puncto Wohnqualität noch wichtiger als die Nähe zur Innenstadt.