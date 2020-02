Nur wenige Klärwerke in Deutschland haben sie: Pulveraktivkohleanlage im Mannheimer Klärwerk. Foto: Schumann

Von Gerhard Bühler

Mannheim. Die Bilder von Müllinseln in den Weltmeeren oder von verendeten Walen, deren Magen voller Plastik ist, machen betroffen und traurig. Doch es gibt auch Plastikmüll, den man nicht sieht – die sogenannte Mikroplastik. Und die kommt auch in den heimischen Flüssen vor, denn sie befindet sich bereits im Abwasser. Das Klärwerk Mannheim hat jetzt der Mikroplastik den Kampf angesagt. Grundlage dafür ist die Pulveraktivkohleanlage (PAK), die 2010 gestartet wurde – bundesweit die erste ihrer Art.



Es handelte sich um einen Pilotversuch mit wissenschaftlicher Begleitung der Hochschule Biberach. Zugrunde lag die Erkenntnis, dass trotz Verbesserungen der Wasserqualität in den Abwässern noch immer bedeutende Mengen von Arzneimittelrückständen – darunter Schmerzmittel, Antibiotika, Hormone oder chemische Stoffe wie Korrosionsschutzmittel – in die Flüsse gelangten.

"Nach dem Vollausbau der PAK-Anlage seit 2016 können wir rund 90 Prozent des Abwassers behandeln und dabei 80 Prozent dieser Medikamenten-Rückstände entfernen", berichtet Jürgen Schönung, zuständiger Fachmann für Abwasser-Chemie im Klärwerk, von erheblichen Fortschritten. Seinen Angaben zufolge verfügen bisher nur wenige Klärwerke in Deutschland über die Technik. Die fehlenden zehn Prozent resultieren aus starken Regenfällen, die die vorhandenen Kapazitäten übersteigen. Diese Restmengen sollen künftig mit der Zugabe zusätzlicher granulierter Aktivkohle gereinigt werden.

Jetzt hat Jürgen Schönung die Mikroplastik im Fokus: "Bei einer ersten Messung des gereinigten Abwassers seien 35 ug (millionstel Gramm) Mikroplastik pro Liter ermittelt worden." Mikroplastik beginnt bereits ab fünf Millimetern Größe. Größere Sorgen machen aber kleinste Kunststoffteilchen von wenigen Mikrometern (millionstel Meter) Größe, die mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar sind. Im Alltag sind solche Mikroplastik-Partikel in Zahnpasta, Hautcreme, Duschgel und Shampoo enthalten oder entstehen beim Waschen synthetischer Textilien. Größere Mengen gelangen durch den Abrieb von Autoreifen auf den Straßen mit dem Regen ins Abwasser. Die Analyse des Gehalts von Mikroplastik im Wasser sei nicht einfach zu bestimmen, entsprechende Messverfahren müssten noch entwickelt werden, so der Experte. Ebenso noch am Anfang stehe man bei der Forschung über die Auswirkungen von Mikroplastik auf den Menschen. Deshalb gebe es auch noch keine verbindlichen Grenzwerte. Vorauszuschicken ist, dass Plastikteilchen, wie alle im Abwasser enthaltenen Stoffe, bereits durch die konventionellen Stufen der Abwasserreinigung entfernt werden.

Nach jüngsten Erkenntnissen von Schweizer Forschern in Laborversuchen setzen sich 98 Prozent des Mikroplastiks im Klärschlamm ab und können so verbrannt werden. "Für den restlichen Anteil gibt es in Mannheim aufgrund der notwendigen Filterung der verbrauchten Pulveraktivkohle bereits eine zusätzliche, umfangreiche Filteranlage", erklärt Stefan Minich, Leiter für Verfahrenstechnik. Die Filterschichten mit der Aktivkohle halten auch das Mikroplastik weitgehend zurück. Dazu stehen 32 Filterbecken mit 2800 Quadratmetern Fläche zur Verfügung. "16 Filterbecken mit Schichten von Anthrazit-Steinkohle und Quarzsand reichen zur Filterung unserer gesamten Abwassermenge", erläutert Minich.

Die restlichen Becken würden derzeit für weitere Filter-Versuche genutzt. "Mannheim ist weit vorne", stellt Minich im Vergleich fest. So betrachtet sind die gemessenen 35 ug (millionstel Gramm) Mikroplastik pro Liter Abwasser ein guter Wert. Wirklich einordnen lässt sich diese erste gewonnene Zahl aber von den Fachleuten noch nicht. Die Forschung steht noch am Anfang.