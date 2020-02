Von Manfred Ofer

Mannheim. Ein Panzer rollt vor das Eingangstor der Coleman Barracks in Mannheim-Sandhofen. "Stoppt US-Defender Europe 2020" steht darauf geschrieben. Gemeint ist das gleichnamige Manöver, das die Nato noch bis in den Mai hinein in Osteuropa abhält. Der Tank ist beziehungsweise war aus Pappe. Ein symbolisches Anhängsel, das einer der Demonstranten, die am Samstag dem Aufruf des Mannheimer Friedensplenums zu einer Protestkundgebung gefolgt sind, an seinem Fahrrad angebracht hatte.

Mehr als hundert Demonstranten hatten sich am frühen Nachmittag vor dem Tor zu den Coleman Barracks eingefunden. Die Teilnehmer waren von nah und fern nach Mannheim gekommen und hatten sich vorher zur Auftaktkundgebung auf dem Alten Messplatz getroffen. Dort wurden die ersten Reden gehalten, ehe man sich in einem Fahrrad-Korso auf den Weg machte. Der Protest, der sich gegen das von der Nato initiierte Manöver "Defender 2020" richtete, lief absolut friedlich ab. Unter den Teilnehmern waren alle Generationen vertreten.

Mannheim, so argumentierten die Organisatoren schon im Vorfeld, dürfe nicht zur "Drehscheibe kommender Kriege" werden. Genau das werfen sie den Verantwortlichen des Militärmanövers vor, die das US-Areal im Stadtteil Sandhofen nutzen. Roland Schuster vom örtlichen Friedensplenum berief sich auf die offiziellen Zahlen der US-Armee, als er von mehr als eintausend Panzern und Fahrzeugen sprach, die dauerhaft vor Ort gelagert würden.

Für die Demonstranten waren diese Zahlen eine Provokation. Sie forderten einen Stopp des Nato-Manövers in Osteuropa und eine zivile Nutzung der militärischen Flächen. Im Falle der Coleman Barracks handelt es sich um etwa 214 Hektar. "Dabei waren wir 2015 ja schon einmal fast soweit", führte Roland Schuster zu dem Thema aus und erinnerte daran, dass die US-Armee damals nur wenige Wochen vor der geplanten Konversion ihr Veto eingelegt habe. Seitdem wird das Areal weiterhin als logistischer Umschlagplatz für militärisches Gerät genutzt.

"Es ist ein Skandal, dass ein Manöver von dieser Größenordnung unter Mitwirkung der Bundesrepublik stattfindet", machte Wolfgang Alles (67) seinem Ärger Luft. Er könne nicht nachvollziehen, weshalb man die dafür aufgebrachten Mittel nicht in Projekte fließen lasse, die für soziale und ökologische Gerechtigkeit stünden. Wolfgang Alles ist Mitglied der IG Metall. Der Gewerkschafter war aus Speyer zu der Kundgebung nach Mannheim gekommen.

Ein paar Schritte weiter stand eine Frau mit einem Transparent, auf dem die Losung der Friedensbewegung stand: "Nie wieder Krieg ausgehend von deutschem Boden!" Dieses Manöver sei eine Provokation, meinte sie. "Das geht gar nicht, dass man ausgerechnet zum 75. Jahrestag des Kriegsendes ein großes Manöver an der russischen Grenze ausrichtet", sagte die Protestlerin. "Eigentlich müssten wir uns allein schon vor dem Hintergrund unserer Geschichte mit den Russen verständigen und nicht militärisch gegen sie aufrüsten."

Die junge Geschichtslehrerin aus Heidelberg, die mit ihrem Mann und den zwei Kindern an der Kundgebung in Mannheim teilnahm, wünschte sich von den Medien mehr Aufklärung im Hinblick auf dieses Thema. Immerhin sei "Defender 2020" das größte Nato-Manöver in Europa seit 25 Jahren.

"Die Dimensionen erinnern an die Zeit des Kalten Kriegs", erklärte Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung und warnte: "Wir befinden uns in einer krassen Aufrüstungsdynamik." Deshalb sei es notwendig, in der Bevölkerung dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Gesungen wurde am Ende übrigens auch noch: "We shall overcome" (Wir werden es überwinden). Ein Protestlied, das viele aus der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung kennen.