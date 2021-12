Mannheim. (oka) "Friede, Freiheit, keine Diktatur", skandierten sie und zogen durch die Fressgasse. Am Montagabend haben sogenannte "Spaziergänger" die Innenstadt lahmgelegt. Gegen 18.30 Uhr formierten sich die ersten Demonstranten am Wasserturm. Schnell stießen mehr Menschen hinzu und machten ihren Unmut gegen die Corona-Regeln und das Impfen deutlich. Zwischen 600 und 800 Demonstranten, so schätzte Patrick Knapp, Leiter der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium, waren in der City unterwegs. Da auch noch viele "normale" Bürger auf der Straße seien, falle eine genaue Schätzung schwer. Der Verkehr auf dem Ring sowie der Straßenbahnverkehr in der Innenstadt kam zum Erliegen.

"Die Versammlung wurde über die sozialen Medien beworben", erläuterte Knapp. "Sie war aber nicht angemeldet." Daraufhin habe die Stadtverwaltung den Demonstrationszug verboten. Aufgrund des großen Polizeiaufgebots verteilten sich die "Spaziergänger" in den Quadraten. Ziel sei zu verhindern, dass sich die Gruppen wieder vereinen und in einem großen Zug durch die Planken marschieren. "Wir erteilen jedem einen Platzverweis für die Innenstadt, der bis 24 Uhr gilt", so Patrick Knapp.