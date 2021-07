Von Harald Berlinghof

Mannheim. Eine Rattenfalle, eine zerbrochene Gitarre, verwitterte Bodenfliesen und hässlicher Beton. Viel Beton. Das sind die letzten Eindrücke der Kaiserring-Passage nahe des Hauptbahnhofs – im Volksmund Borelly-Grotte genannt. Sie wird ab dem 20. August verfüllt. Das ist notwendig, weil über der Fußgänger-Unterführung ein viertes Stadtbahn-Gleis und die dazugehörigen ertüchtigten Bahnsteige gebaut werden. Die Statik der Unterführung ist nicht ausreichend für die zu erwartende Belastung. Eine Verstärkung der statischen Struktur wäre teuer geworden und hätte ständig geprüft werden müssen.

Eine Verfüllung der Borelly-Grotte soll die einfachere Lösung sein. In Mannheim gibt es nicht wenige Stimmen, die froh darüber sind, dass die Borelly-Grotte jetzt endgültig verschwindet. Zu diesen Stimmen gehört auch Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht. "Als Sicherheitsdezernent bin ich froh, dass wir dieses Sicherheitsproblem jetzt hier lösen", betont er.

Die Borelly-Grotte war lange Zeit nicht nur ein architektonischer Schandfleck in der städtebaulichen Struktur Mannheims. Sie war über Jahrzehnte hinweg auch ein Angstraum, den man tunlichst mied und ein Hort der Kleinkriminalität. Ursprünglich gedacht zur Anbindung des Hauptbahnhofs an die Planken, unterquerte die Kaiserring-Passage die viel frequentierte vierspurige Bismarckstraße und gestattete den Fußgängern eine kreuzungs- und ampellose Unterquerung einer der Verkehrshauptschlagadern der Stadt. Das entsprach den verkehrspolitischen Vorstellungen der 1960er-Jahre. Und auch denen des Stadtbaumeisters Wolfgang Borelly, der 1955 nach Mannheim kam.

Einmal wurde aus der Unterführung fast ein Kultort, als der erste Mannheimer Flohmarkt 1972 darin stattfand, bevor er ans Nationaltheater wanderte. Einzelhandel wurde angesiedelt. Doch der blieb nicht lange. Dann kamen die zwielichtigen Kneipen. Immer wieder gab es Kritik aus der Bürgerschaft über die dortigen Zustände. Vor fünf Jahren machte die Stadtverwaltung die Kaiserring-Passage dann dicht. Jetzt wird ihr endgültig der Garaus gemacht.

Die Verfüllung beginnt am Freitagabend, 20. August und wird sich über die folgenden vier Wochenenden bis Mitte September hinziehen. 5600 Kubikmeter Material muss in die Unterführung eingebracht werden. Zunächst wird eine etwa 15 Zentimeter dicke Betonschicht eingeblasen, die den Fußboden bedeckt. Dann erfolgt die Verfüllung mit Recyclingmaterial aus dem Straßenbau bis 1,80 Meter unter die Decke. Die oberste Schicht der Verfüllung wird von einem Quellbeton gebildet, der keine Hohlräume entstehen lassen soll. Einen kompakten Betonblock wollte man nicht einblasen. Weil man ja nie weiß, was die Zukunft bringt. Mit dem Recyclingmaterial könnte sogar ein Rückbau der Grotte möglich sein.

120 Lkw-Ladungen pro Wochenende werden antransportiert werden müssen, damit alles wie am Schnürchen läuft, erläuterte Martin in der Beek, Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Auch ihm fällt der Abschied von der Borelly-Grotte nicht sonderlich schwer. Auf das Jubiläum zum 60-jährigen Bestehen im nächsten Jahr könne man gut verzichten. "Es kommt keine Trauer auf", bekundete in der Beek. 1,5 Millionen Euro investiert die Stadt in die Verfüllung der Kaiserring-Passage. Der größte Teil dieser Kosten wird mit Fördermitteln des Bundes bestritten.

Insgesamt investiert die RNV 23 Millionen Euro in den Umbau des Bahnhofsvorplatzes, wovon man 13,8 Millionen Euro als Fördergelder von Land und Bund erhält. Notwendig ist das vierte Bahngleis, um die Leistungsfähigkeit des ÖPNV-Knotenpunkts vor dem Hauptbahnhof zu erhöhen. Bis zur Bundesgartenschau 2023 sollen die ersten drei Bauabschnitte fertig gestellt sein. Nach der Buga sollen Restarbeiten bis Ende 2024 im östlichen Teil des Bahnhofsvorplatzes erfolgen.