Mannheim. (miwi) Die Vorboten stehen in Form von Absperrgittern schon am Straßenrand, wenige Tage vor dem SRH Dämmermarathon in Mannheim laufen die Vorbereitungen der großen Laufveranstaltung auf Hochtouren. Am Samstag steigt das bedeutende Breitensportereignis der Region zum 16. Mal, mehr als 10.000 Teilnehmer und ein Vielfaches an Zuschauern wird wieder auf und an der Strecke dabei sein. "Wir freuen uns schon sehr, dass es jetzt losgeht", sagte Christian Herbert, der Geschäftsführer der veranstaltenden M3 GmbH.

Nach dem Ende des Anmeldeschlusses am Dienstag war klar, dass der Dämmermarathon nichts von seiner Anziehungskraft auf die Sportler der Region verloren hat. 9103 Anmeldungen lagen bis zu diesem Zeitpunkt vor, mehr als 1000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. "Sehr beliebt ist weiterhin der Halbmarathon", berichtet Herbert, etwas mehr als 3500 Läuferinnen und Läufer gehen auf die knapp 21 Kilometer lange Strecke. "Wenn wir am Ende die 10.000-er Marke knacken, wäre das ein schöner Erfolg", hofft Herbert auf viele kurzfristige Anmeldungen, die am Freitag zwischen 15 und 20 Uhr sowie am Samstag ab 10 Uhr möglich sind.

Gute Nachrichten verkündete der Geschäftsführer aber nicht nur hinsichtlich der Teilnehmerzahl, sondern auch mit Blick auf Titelsponsor SRH. Das Heidelberger Unternehmen bleibt bis mindestens 2021 Titelsponsor der Veranstaltung, sodass Kontinuität für den Dämmermarathon und seine Macher gesichert ist.

Auf der 42,195 Kilometer langen Strecke für die Marathonläufer haben sich die Veranstalter eine Neuigkeit ausgedacht, denn sie führt in diesem Jahr unter anderem durch die Planken. "Das ist die Prachtstraße in Mannheim", freut sich Herbert über das "Schmankerl" für die Läuferinnen und Läufer. Start und Ziel ist wie gehabt am Wasserturm gegenüber des Rosengartens. Am Wahrzeichen der Stadt sind viele Aktionen für die Zuschauer geplant, aber auch am Rande der Strecke gibt es "Action Points". Wie in den Vorjahren dürfte auch in Seckenheim und Ludwigshafen-Rheingönheim besonders viel los sein, weil sich der Dämmermarathon dort längst zu einem kleinen Volksfest entwickelt hat.

Davon profitieren auch die Teilnehmer, die durch die Unterstützung von außen die Anstrengungen zwar nicht völlig vergessen können, diese aber nicht in vollem Ausmaß spüren. Wie im Vorjahr haben die Veranstalter darauf verzichtet, afrikanische Topläufer zu verpflichten, so dass viel weniger klar ist, wer am Samstag als Sieger über die Ziellinie laufen wird. Zu den Favoriten werden mit Sicherheit die Gewinner des vergangenen Jahres, Nikki Johnstone und Merle Brunnée, gehören - allerdings sind die Listen der Herausforderer lang.

Der Marathon und der Halbmarathon werden am Samstag um 19 Uhr gestartet, los geht der Lauftag aber schon um 15 Uhr mit dem Bambinilauf. Morgenabend ist die Sport-Messe im Rosengarten bereits geöffnet, außerdem findet eine Maultaschen-Party statt, auf der sich die Teilnehmer am Vorabend der Veranstaltung noch einmal stärken können.

Die Strecke

Die Strecke führt von Mannheim nach Ludwigshafen und zurück. In Mannheim findet der Marathon in den Stadtteilen Innenstadt, Oststadt, Neuostheim und Seckenheim statt. Für den Lauf müssen zahlreiche Straßen in der Innenstadt gesperrt werden. Entlang der Strecke gilt ein Halteverbot. Die Polizei gibt die gesperrten Bereiche nach Eintreffen des letzten Läufers sukzessive wieder für den Verkehr frei. Der Marathon endet gegen 0.45 Uhr.

Der Friedrichsplatz ist von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, gesperrt. Die Zu- und Abfahrt der Parkhäuser am Wasserturm ist am 11. Mai ab 12 Uhr, in N6, N1, N2, C1, D3 und D5 ab 17.30 Uhr nicht oder nur noch eingeschränkt möglich. Seckenheim ist über die Ortsumgehung Seckenheim erreichbar. Eine Ortsdurchfahrt ist allerdings nicht möglich. Umfahrungsmöglichkeiten sind die A 656 oder die Strecke über Ilvesheim.

Auch im öffentlichen Nahverkehr sind Sperrungen und Umleitungen nötig. Betroffen sind die Stadtbahn-Linien 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7 und 9. Ab 16.30 Uhr verkehren keine Straßenbahnen mehr in den Planken sowie an den Haltestellen Rosengarten und Kunsthalle. Ab 19.30 Uhr kommt der Stadtbahn-Verkehr in der Breiten Straße zwischen den Haltestellen Paradeplatz und Abendakademie zum Erliegen. Der reguläre Fahrbetrieb wird in Mannheim und Ludwigshafen voraussichtlich gegen 2 Uhr wieder aufgenommen. Einzelne Abschnitte sind gegen 23 Uhr befahrbar.

Durch die Sperrungen entfallen einige Linien oder werden für die Dauer der Veranstaltung unterbrochen. Rheinüberschreitend zwischen Mannheim und Ludwigshafen fahren die Bahnen der Linie 7 wie gewohnt – wenn auch zwischen 16.30 und 23 Uhr in der Mannheimer Innenstadt mit einem Umweg über die Haltestelle Dalbergstraße. Zwischen dem Mannheimer Norden und dem Mannheimer Süden verkehrt die Linie 1 planmäßig zwischen 19.30 und 23 Uhr ebenfalls über die Dalbergstraße.

Zwischen der Innenstadt und Neuostheim wird in der Zeit zwischen 16 Uhr und 21.30 Uhr der Verkehr auf der Linie 6 eingestellt. Fahrgäste können alternativ die Linie 5 ab den Haltestellen Nationaltheater oder Collini-Center nutzen. Im Bereich der Innenstädte in Mannheim und Ludwigshafen informieren Mitarbeiter der RNV über die Sperrungen und Umleitungen.

Info: Mehr Infos gibt es hier