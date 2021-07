Von Lydia Dartsch

Mannheim. Ein Fahrrad mit Anhänger beschäftigt derzeit Mitarbeiter des Ordnungsamts in Wallstadt, weil der Anhänger mit Blumen bepflanzt ist und am Fahrbahnrand steht: Das "Beetmobil". Nach Ansicht seines Besitzers Christoph Kleeberg ist dies gemäß der Straßenverkehrsordnung unproblematisch. Nach Ansicht der Ordnungshüter stellt das Gespann einen Verstoß dar - aus variablen Gründen.

Alles begann Mitte Juni: Kleeberg stellte das Beetmobil samt Anhänger auf der Fahrbahn vor seinem Haus ab. Einen Tag später wurde das Ordnungsamt auf das ungewohnte Gespann aufmerksam: "Die Mitarbeiter sehe ich selten im Stadtteil", sagt Kleeberg und weiter: "Wenn ich sie sehe, weise ich sie auf falsch parkende Autos hin. Aber meist passiert dann nichts."

Beim Beetmobil seien die Mitarbeiter dagegen selbst aktiv geworden, vermutet Kleeberg. Seine Nachfrage wurde mit Hinweis auf Datenschutz aber nicht beantwortet. Der Ordnungshüter habe das Gespann begutachtet, fotografiert, Abstände abgemessen - und wurde direkt fündig: "Es stand zu weit weg vom Bordstein", erzählt er weiter. Dabei habe es nicht über die übliche Parkplatzbreite hinausgeragt, stellt er fest. Dafür sei es für den fahrenden Verkehr besser sichtbar gewesen.

Update vom #Beetmobil:, Tag 2#Beetmobil now officially approved by @mannheim_de

🎉🍾🥳



(zumindest von den Außendienstlern, mal sehen, ob der Chef die Entscheidung noch mal kassiert 🤪)



(Detailed version below)

1/4 pic.twitter.com/xxVDXMFtU0 — Johann Gruen 🏳️‍🌈 (@JohannGruen) June 15, 2021

2/4

Ordnungsamt streift um #Beetmobil rum, macht Fotos.

Sehe das aus dem Fenster, komme dazu und bestätige, dass das meins ist.



👮‍♀️"Das sind 70cm Abstand zum Fahrbahnrand. Haben wir nachgemessen. Das geht nicht."



Da haben sie recht. Parke um.



2/4 — Johann Gruen 🏳️‍🌈 (@JohannGruen) June 15, 2021

3/4

👮‍♂️: Dauerhaft parken dürfen Sie das aber hier nicht.



🚴: Nee, hab ich auch nicht vor. Das Ding will ja bewegt werden.



👮‍♀️👮‍♂️: Na dann ist alles gut. Können Sie so lassen.



Am schönsten: Lieblingsnachbar kommt zufällig (?) vorbei, grinst, als der die Beamt*innen sieht.



3/4 — Johann Gruen 🏳️‍🌈 (@JohannGruen) June 15, 2021

Das fahrbare Hochbeet ist vielen Rad-Aktivisten von den verschiedenen Raddemos in der Region bekannt. Foto: privat

Doch schon zwei Wochen später kam das Ordnungsamt erneut. "Sie klingelten bei uns und baten meine Frau, das Beetmobil von der Straße zu entfernen", sagt Kleeberg. Weil mit dem parkenden fahrbaren Hochbeet eine Sondernutzung vorliege. Einer der Ordnungshüter habe ihm einmal gesagt: Laut Vorschrift müsse das Gespann zum Transport von Dingen geeignet sein. Das Beetmobil sei es nicht. Deswegen hat er es nun vom Fahrbahnrand entfernt - um eine Transportmöglichkeit an dem Anhänger zu schaffen.

"Sie ließen noch ein Knöllchen da und ich wartete dann auf einen Bescheid", sagt Kleeberg. Doch es passierte erstmal nichts.

🎉🎉🎉

Heute mein 1. Knöllchen im Leben bekommen.

Für das #Beetmobil.

🤣🤣🤣



...to be continued...

(Chef vom Ordnungsamt ist gerade telefonisch nicht für 1 Stellungnahme zu erreichen) pic.twitter.com/IKupMvxUya — Johann Gruen 🏳️‍🌈 (@JohannGruen) June 30, 2021

Es klingelte an der Tür, meine Frau macht auf, da ich in Konferenz war: Sie wird gebeten, das Fahrrad von der Fahrbahn zu entfernen:#Sondernutzung#Werbeträger



Beste Frau 🥰♥️: natürlich hat @hannegruen da nix von der Fahrbahn entfernt (hat ja auch keinen Schlüssel) — Johann Gruen 🏳️‍🌈 (@JohannGruen) June 30, 2021

...ich warte wohl jetzt mal das Schreiben ab, mit dem klar wird 🤣, welche Owi hier denn nun einschlägig sein soll. — Johann Gruen 🏳️‍🌈 (@JohannGruen) June 30, 2021

Was Christoph Kleeberg ärgert, ist die Selbstverständlichkeit, mit der Ordnungswidrigkeiten und Gefährdungen durch parkende Autos offenbar akzeptiert würden, beispielsweise durch das Parken oder Halten auf Geh- und Radwegen, ohne dass genügend Platz für Fußgänger und Radfahrer gelassen werde. Gleichzeitig könne sich das Ordnungsamt derart an einem Fahrrad mit Anhänger derart abarbeiten, das genauso viel Platz beanspruche wie ein Kleinwagen.

Das Argument des Parkdrucks könne er nachvollziehen, wenn das Gespann in der Neckarstadt stünde. Aber es steht in Wallstadt. Außerdem dürfen Autoanhänger ohne Probleme am Fahrbahnrand abgestellt werden, ebenso Fahrräder. Für begrünte Fahrradanhänger scheint das nicht zu gelten. Denn nur wenige Tage später - am Dienstag - kam die nächste Konfrontation:

Ordnungsamt klingelt wieder. Die beiden vom ersten Mal: #Beetmobil muss weg.



Verschiedene "Begründung"sversuche folgen



1. Versuch: Parkdruck: Das Gespann nimmt 1 ganzen (!) Parkplatz weg

Ich: das ist kein Parkplatz. Das ist 1 Fahrbahn. Ich darf mein Rad hier abstellen



1/4 pic.twitter.com/Wgm0jgtpKu — Johann Gruen 🏳️‍🌈 (@JohannGruen) July 6, 2021

2. Versuch: nicht platzsparend geparkt (da 1m Platz bis zur Stoßstange des nächsten Fahrzeugs)

Ich: schauen Sie mal da, da und dort (mitunter drei Meter Platz zwischen Autos). Zudem: Henne-Ei: Wer hat da eher gestanden? Außerdem: Hintermann*frau soll noch ausparken können.



2/4 — Johann Gruen 🏳️‍🌈 (@JohannGruen) July 6, 2021

3. Versuch: Sie haben doch Platz: stellen Sie das Beetmobil doch in die Einfahrt/ den Garten

Ich: Im Ernst? Schauen's, dieser sehr liebe Nachbar hat auch Einfahrt und Garage, stellt sein Auto trotzdem auf - auch von mir - finanzierten öffentlichen Raum...



3/4 — Johann Gruen 🏳️‍🌈 (@JohannGruen) July 6, 2021

4. Versuch: Das sei Sondernutzung. Weil mit dem Hänger nichts transportiert werden könne. Ob der bewegt wird, sei egal.



Ende vom Lied: mündliche Fristsetzung von 24h zum Entfernen von der Fahrbahn. Dann Anzeige nach § 16 StrG mit Bußgeld ab 100 Euro. — Johann Gruen 🏳️‍🌈 (@JohannGruen) July 6, 2021

"Mir wurde gesagt, ich könne das Rad ja auf meinem Grundstück abstellen", erzählt Kleeberg. Seiner Auffassung nach könnten die Bewohner des Stadtteils dasselbe mit ihren Autos tun. Denn in Wallstadt besitze der durchschnittliche Haushalt ein bis zwei Autos, um damit beispielsweise zur Arbeit in den umliegenden Städten pendeln zu können. "Doch die Garagen und Einfahrten werden oft für andere Dinge genutzt", sagt er. Bei Autos werde akzeptiert, dass sie der Öffentlichkeit Raum entziehen. Bei anderen Fahrzeugen nicht.

Und dies bekam Kleeberg am Freitag dann auch schriftlich. In einem Schreiben des Ordnungsamts wird er dazu aufgefordert, den Anhänger zu entfernen. Als Begründung heißt es darin, dass er seit mehr als zwei Wochen nicht mehr bewegt worden sei und dass man davon ausgehe, dass er ausschließlich Werbezwecken diene, was einer Sondernutzung entspräche.

Ein Farbtupfer in der grauen Straßenlandschaft: Das Beetmobil von Christoph Kleeberg. Foto: privat

"Unprofessionell, in der Argumentation fehlerhaft und es stellt Falschbehauptungen in den Raum", kommentiert Kleeberg das Schreiben dieser Zeitung gegenüber: "Unter anderem auf Twitter habe ich dokumentiert, wie das Beetmobil bewegt wurde: zum Einkaufen, zur "Kidical Mass", zur "Critical Mass", zum Reifen flicken etc. Von einem Nicht-Bewegen kann nicht die Rede sein."

Zudem habe das Ordnungsamt - anders als beim Kfz üblich - keine Ventilstände dokumentiert. An diesen wäre nachweisbar, dass der Vorwurf der Nichtbenutzung unwahr ist. "Paradox ist zudem, dass mir mündlich mitgeteilt wurde, ob das Beetmobil bewegt werde oder nicht, sei unerheblich für den vorliegenden Sachverhalt", so Kleeberg.

Wie geht es nun für das Beetmobil weiter? Kleeberg wollte es ursprünglich nach der Umrüstung zur Transportmöglichkeit wieder vor sein Haus stellen, sagte er noch am Donnerstag auf RNZ-Anfrage: "Ich bin gespannt, was dann passiert. Möglicherweise müsste ich mir einen Anwalt organisieren", sagt er. Auf erneute RNZ-Anfrage teilt er mit, dass er mit dem Beetmobil auf dem Weg zum Baumarkt sei. Und weil ein neuer Hashtag nicht schaden kann, postete er #Sondernutzung, was motorisierten Fahrzeugen geduldet werde.

Auf Anfrage an die Stadt Mannheim in Bezug auf Kleebergs Vorwürfe hieß es am Freitag, man sei dabei, den Sachverhalt intern zu prüfen. Die gestellten Fragen wolle man Ende kommender Woche beantworten.

Wie es auch weitergeht: Die Unterstützung der Twitter-Community hätte Kleeberg schonmal. So riefen schon einige zum Crowdfunding auf. Vielleicht würde es zum Präzedenzfall. Denn eine Rechtsprechung über fahrende Blumenbeete gebe es noch nicht.

Und was die Möglichkeiten angeht, im öffentlichen Raum zu parken:

