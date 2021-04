Von Olivia Kaiser

Mannheim. Das Eintanzhaus in der Trinitatiskirche gehört zu den ungewöhnlichsten Veranstaltungsorten in Mannheim. Seit 2017 befindet sich in dem ehemaligen Sakralbau in G 4 ein Zentrum für zeitgenössischen Tanz. Gefördert wird das Projekt unter anderem von der Stadt Mannheim. Der fünfjährige Mietvertrag mit der Evangelischen Kirche endet 2022 – ein Grund, um Bilanz zu ziehen. Und die fällt durchweg positiv aus.

Eigentlich wollten Daria Holme und Eric Trottier einen mobilen Tanzraum am Neckarufer schaffen. Doch dann erfuhren sie, dass die Evangelische Kirche die Trinitatiskirche zur Zwischennutzung ausgeschrieben hatte, und bewarben sich mit ihrem Konzept. Das Eintanzhaus sollte nicht nur ein Ort des professionellen Tanzes werden, sondern allen Tanzbegeisterten und der Nachbarschaft offen stehen. Diese Mischung überzeugte und bestimmt auch heute noch das Programm des Hauses. Professionelle Tanzaufführungen und Konzerte gibt es genauso wie Tanzkaffees für Senioren, Yogakurse oder Workshops für Profitänzer. Ihnen und der Junior Dance Company, der hauseigenen Tanzcompany für Jugendliche, dient das Eintanzhaus als Proberaum. Festivals wie Enjoy Jazz oder die B-Seite, aber auch das Nationaltheater oder die Stadt nutzen die Trinitatiskirche gern für Veranstaltungen.

Seit der Eröffnung wird das Eintanzhaus von Vera Hennefeld vom Zentrum für Evaluation in Saarbrücken begleitet. Veranstaltungen, Besucherzahlen und Finanzierung werden fortlaufend bewertet. Hinzu kommen Umfragen bei Gastkünstlern, Besuchern und Mitarbeitern. "Das Eintanzhaus hat sich als Raum für Tanz und Choreografie etabliert", erklärte Hennefeld, als sie ihre Ergebnisse dem Kulturausschuss vorstellte. "Das Haus hat eine überregionale und internationale Ausstrahlung."

Denn mittlerweile sind in der Trinitatiskirche nicht nur regionale, sondern auch nationale und internationale Produktionen zu sehen. "Die Künstler geben ein durchweg positives Feedback", so Hennefeld. Auch das Publikum ist durchweg zufrieden. Die Auslastung lag vor der Pandemie bei 62 Prozent, der von der Stadt gewünschte Sollwert liegt bei 60 Prozent. Circa zehn Prozent der Besucher kommen regelmäßig ein- bis zweimal im Monat. In der Kulturlandschaft der Stadt hat das Eintanzhaus seinen festen Platz, wirkt aber auch ins Quartier. Vera Hennefelds Urteil: "Eine Weiterförderung wäre wichtig und sinnvoll." Dieser Meinung waren auch Kulturbürgermeister Michael Grötsch und die Mitglieder des Kulturausschusses. Sie sprachen sich für die Fortführung der Förderung aus.

Das freute Daria Holme, die seit 2019 allein die künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin des Eintanzhauses ist. Eine Zusammenarbeit mit Eric Trottier gibt es aber noch: "Seine Kompanie La Trottier Dance zeigt ihre Premieren bei uns", berichtete Holme. Natürlich leide man wie alle Kulturbetriebe unter der Pandemie, man sei aber für 2021 gut aufgestellt. Unter anderem erhält das Eintanzhaus Fördermittel aus dem Tanzpakt Stadt-Land-Bund. "Wir wollen uns für die Fortführung bis 2025 bewerben", berichtete Daria Holme.

Ralph Hartmann, Dekan der Evangelischen Kirche Mannheim, war ebenfalls voll des Lobes für das Eintanzhaus: "Was wir erwartet haben, hat sich erfüllt." Neben der hohen künstlerischen Qualität freut ihn auch der positive Einfluss auf das Quartier. Doch besonders wichtig für Hartmann ist, dass die Umnutzung zur Würde der Kirche passe. Bauhistorisch ist die Trinitatiskirche immerhin einer der bedeutendsten Kirchenbauten in der badischen Landeskirche. Seit 1994 ist sie Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung. "Die Umgestaltung nach Denkmalschutzrichtlinien ist toll gelungen."