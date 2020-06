Mannheim. (gol) Die Nachfrage nach Filmen in Deutschlands größtem Autokino bleibt überschaubar, doch die ersten Konzerte vor der "Carstival"-Bühne auf dem Maimarktgelände zeigen: Das Unterhaltungsvakuum wegen des Lockdowns bis Ende August scheint gewaltig und will gefüllt werden. Ein ausverkaufter Großparkplatz bei Max Giesinger und immerhin noch 500 Autos bei Tim Bendzko machen dem Veranstalter Mut für die kommenden Events. An der Konzertstimmung allerdings muss noch gefeilt werden. Und der Klang aus Autoradiolautsprechern kann den Sound von Verstärkertürmen nicht ersetzen.

Nach einem gelungenen und reibungslosen Auftakt des Kinoprogramms ohne nennenswerte Warteschlangen an den Ein- und Ausfahrten ist auch das Liveprogramm in die Gänge gekommen. Revolverheld, Sido und die Söhne Mannheims heißen die nächsten Akteure, die gegen Windschutzscheiben musizieren. Davor gastieren die Comedians Chako Habekost und Bülent Ceylan beim "Carstival".

"Wir konnten bei den ersten beiden Shows bereits sehen, wie groß der Andrang und der Hunger nach Livemusik sind. Das gibt uns als Veranstalter natürlich den Ansporn, noch mehr Künstler auf unsere Bühne zu holen. Gleichzeitig zeigt uns die Resonanz aber auch, dass wir den absolut richtigen Riecher hatten", glaubt Kai Kemper, Mitorganisator des "Carstivals", im Gespräch mit der RNZ.

Das zurückliegende Wochenende galt als der große Härtetest für das Organisationsteam vom Ordner bis zum Caterer. "Vom Einlass über das Einweisen der Fahrzeuge zu ihrem Stellplatz bis zur Abfahrt ist alles perfekt abgelaufen", bilanziert Kemper. Live geht es am Freitag weiter mit einer Vorstellung des Bühnenstücks "Faust", eine Weltpremiere des Nationaltheaters Mannheim und der Las Vegas Drive-In-Edition des World Club Dome. Eine Übersicht über alle Programmpunkte gibt es unter www.carstival.de .

Vorläufiges Fazit: Konzerte im Autokino können Open Airs nicht ersetzen, weil die Atmosphäre auf der Strecke bleibt. Aber in Zeiten geschlossener Arenen scheint das Mannheimer Modell – wenn auch mit Abstrichen – besser als überhaupt kein Live-Act. Nicht alle Künstler jedoch nutzen neben Streamingdiensten die neue Form von Entertainment, um im Geschäft zu bleiben und sind glücklich über Ersatzbühnen in der Not. Comedian Helge Schneider hat eine unmissverständliche Meinung: "Ich trete nicht vor Autos auf."