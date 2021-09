Von Matthias Kros

Mannheim. Mit 220 historischen Rennfahrzeugen aus den Baujahren von 1950 bis 1990 am Start, einem fast siebenstündigen Non-Stop-Rennen mit harten Gefechten um die Plätze wurde Mitte September nach rund 30 Jahren Unterbrechung die Wiedergeburt des legendären ADAC 1000-km-Rennens auf dem Nürburgring gefeiert. Gefahren wurden 38 Runden auf der Gesamtstrecke aus Grand-Prix-Kurs und Nordschleife. Erstmals mit dabei war der Kraftstoff Super Eco 20. Er enthält rund 20 Prozent erneuerbares Ethanol der Mannheimer Südzucker-Tochter CropEnergies und damit doppelt so viel, wie das an den Tankstellen noch immer vergleichsweise unbeliebte Super E 10. Viele Autofahrer haben offenbar noch immer technische Bedenken, ein Umstand, dem die Veranstalter des 1000-km-Rennens gezielt mit dem Einsatz in Oldtimern entgegentreten wollten.

Hintergrund CropEnergies wurde Jahr 2006 in Mannheim gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Mehrheitlich gehört das Unternehmen aber zur ebenfalls in Mannheim beheimateten Südzucker-Gruppe. Nach eigenen Angaben ist CropEnergies der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol aus Biomasse. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2020/21 bei etwa 833 [+] Lesen Sie mehr CropEnergies wurde Jahr 2006 in Mannheim gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Mehrheitlich gehört das Unternehmen aber zur ebenfalls in Mannheim beheimateten Südzucker-Gruppe. Nach eigenen Angaben ist CropEnergies der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol aus Biomasse. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2020/21 bei etwa 833 Millionen Euro, beschäftigt werden ungefähr 450 Menschen. Die Produktionskapazität liegt konzernweit bei 1,3 Millionen Kubikmetern Ethanol pro Jahr. Produziert wird an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich. Die Palette an Anwendungen ist breit, hauptsächlich dient Ethanol als nachhaltig produzierter Benzinersatz (Super E10), der dem Ottokraftstoff beigemischt wird. Eingesetzt werden sie aber auch bei der Getränkeherstellung, für Kosmetika und pharmazeutische Anwendungen, beispielsweise als Grundlage für Desinfektionsmittel, oder als Ausgangsstoff innovativer Biochemikalien. Bedenken: Obwohl der Biokraftstoff günstiger ist, stagniert der Marktanteil von Super E10 an deutschen Tankstellen seit Jahren. Es gibt offensichtlich noch immer Vorbehalte. Zum einen glauben viele Autofahrer, dass E10 dem Motor schade, obwohl ihr Fahrzeug vom Hersteller für den Biokraftstoff freigegeben wurde. Zum anderen wir das Ethanol unter anderem aus Pflanzen wie Zuckerrüben oder Mais hergestellt. Für deren Anbau sind große Flächen erforderlich, die somit nicht für die Nahrungsmittelproduktion verfügbar sind.

[-] Weniger anzeigen

Solche Tests haben in der Eifel bereits Tradition: "Jeder lobt was Nürburgring-erprobt", steht seit Jahrzehnten im Fahrerlager des Nürburgring geschrieben. Und daran wolle man nun gerne anschließen, teilte CropEnergies kürzlich mit. Beim ADAC 1000-km-Rennen seien die Pace- und Safetycars des Veranstalters sowie zwei historische Rennfahrzeuge (Porsche 911 RS und Ford Mustang aus den 1970er Jahren) mit dem von Crop-Energies und Mabanaft Deutschland mit Sitz in Hamburg, bereitgestellten Super Eco 20 angetrieben worden. "Dieser leistungsstarke Kraftstoff mit 20 Prozent erneuerbarem Ethanol und 100 Oktan ist klimafreundlich und Motorsport-erprobt", so die Südzucker-Tochter. Ein erster Schritt zur CO2 Reduktion, dem noch weitere folgen sollten.

Das 1000-km-Rennen hat Tradition. Foto: 1000kmRennen

Die Plattform "1000-km-Rennen" sei gezielt für Neuheiten rund um alternative Kraftstoffe genutzt worden, teilte das am Nürburgring angesiedelte Institut für alternative Kraftstoffe mit: Man mache sich stark für E-Fuels und Bio-Fuels und wolle mit dem Einsatz im 1000-km-Rennen auch die Wettbewerbstauglichkeit von E20 unter Beweis stellen. Denn bemerkenswerterweise schrecken an der Tankstelle noch viele Autofahrer zurück, obwohl ihre Autos wesentlich jünger sind als die historischen Teilnehmerfahrzeuge.

Henning Meyersrenken, Organisationsleiter und Veranstalter des Rennens, bekannte sich daher ganz bewusst zum Einsatz von Super Eco 20: "Der Motorsport war immer schon Vorreiter und ist heute Testfeld für technologieoffene, klimafreundliche Innovationen", sagte er. Der Nürburgring sei eines der besten und schnellsten Versuchslabore der Welt. "Dort werden Innovationen unter den härtesten Bedingungen auf ihre Tauglichkeit getestet. So kam hier auch erfolgreich am Rennwochenende der Super Eco 20 gleich bei zwei Rennteams zum Einsatz."

Das letzte Rennen dieser Art ist rund 30 Jahre her. Foto: 1000kmRennen

Dem schloss sich Stephan Meeder, Vorstandschef (CEO) der CropEnergies AG, an: "Unser Partner Four Motors macht seit Jahren vor, dass Klimaschutz und Rennsport kein Widerspruch sein muss. Wir freuen uns, dass wir auch beim traditionsreichen 1000-km-Rennen dazu beitragen können, den Motorsport umweltfreundlicher zu machen." Denn erneuerbares Ethanol verringere die CO2- Emissionen im Vergleich zu fossilem Kraftstoff um mindestens 70 Prozent.

Der Motorsport steht in der aktuellen Klimaschutzdiskussion unter Druck und versucht gegenzusteuern – auch die wichtigste Rennserie Formel 1. Weil viele Regierungen weltweit auf Elektroautos setzen, muss sich auch die Formel 1 bewegen. Schließlich sieht sie sich seit jeher als Technologie-Vorreiter. Ende dieser Saison werden die Rennställe daher ihre Neukonstruktionen an den ab 2022 in der Formel 1 vorgeschriebenen E10-Kraftstoff anpassen. Aktuell liegt der Anteil an Biokraftstoff-Komponenten, der von den Teams verwendet werden muss, lediglich bei 5,75 Prozent. Eigentlich sollte E10 schon im Jahr 2021 eingeführt werden. Da die Corona-Krise die Saison 2020 aber kräftig durcheinander gewirbelt hat, einigten sich die Formel 1 und die Teams darauf geeinigt, das neue Reglement erst in der Saison 2022 anzuwenden.

Ein Oldtimer bei einem früheren 1000-km-Rennen. Foto: 1000kmRennen

Ab der Saison 2025 will die weltbekannte Rennserie dann mit neuen Antriebseinheiten unterwegs sein, die zu einhundert Prozent mit nachhaltigen Kraftstoffen betrieben werden.

Die mit dem Biokraftstoff gestarteten Fahrzeuge beim 1000-km-Rennen schlugen sich nach Angaben des Veranstalters übrigens auf der Strecke vergleichsweise wacker. Zwar sei der Porsche mit der Startnummer 111 leider ausgefallen – ein mechanischer Schaden an der Antriebswelle sei trotz Austausch nicht reparierbar gewesen. Doch der Ford Mustang mit der Startnummer 104 sei mit allen anderen Wettbewerbern sicher ins Ziel gefahren und 26. geworden. Das Ziel, die 1000 Kilometer in der vorgegebenen Maximalzeit zu schaffen, gelang übrigens keinem der Teams.