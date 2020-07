Mannheim. (hwz) Die ganz große Demo-Parade wird es in diesem Jahr zwar nicht geben. Dennoch ist der Christopher Street Day (CSD) Rhein-Neckar am Samstag, 8. August, in Mannheim sichtbar. Teils virtuell, aber teilweise auch als Präsenzveranstaltung, wie das Organisationsteam vom veranstaltenden Verein CSD Rhein-Neckar jetzt mitteilt.

Geplant ist ab 15 Uhr eine Demonstration zu Fuß oder per Fahrrad mit Startpunkt am Neckartor. Auch eine Abschlusskundgebung soll es geben. Das aufgrund von Corona erforderliche Hygienekonzept werde gerade mit der Stadt abgestimmt. Viel Aufwand, doch die Veranstalter wollen Flagge zeigen und rufen daher öffentliche Einrichtungen sowie Privathaushalte dazu auf, am 8. August die Regenbogen-Fahne an ihren Gebäude zu hissen.

Der CSD Rhein-Neckar steht in diesem Jahr unter dem Motto "Liebe ist nicht heilbar" und unterstützt damit einen von Gesundheitsminister Jens Spahn eingebrachten Gesetzesentwurf, mit dem sogenannte Konversionstherapien verboten werden sollen. Diese sind darauf ausgerichtet, die sexuelle Orientierung oder die selbstempfundene geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern oder zu unterdrücken.

Zudem findet die digitale Fotoaktion: "Ich bin CSD/Liebe ist nicht heilbar!" statt. Wer möchte, kann ein Selfie oder Gruppenbild zum Thema schießen und dann auf Facebook unter https://www.facebook.com/csdrn oder Instagram unter https://www.instagram.com/csdrn/ teilen. Alle weiteren Infos zum CSD gibt es unter https://www.csdrn.de/