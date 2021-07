Von Alexander Albrecht und Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Der Mannheimer CDU-Kreisvorstand will nicht nur die Amtszeit des früheren Vorsitzenden und Ex-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel aufarbeiten, sondern auch die seines Vorgängers Egon Jüttner (79). Es geht um Aserbaidschan.

Warum "ermittelt" die CDU-Spitze gegen Jüttner? Anlass ist laut Vorstandssprecher Christian Stalf die vor wenigen Wochen von der ARD ausgestrahlte TV-Dokumentation "Die Aserbaidschan-Connection". In dem Beitrag beleuchten die Autoren die Beziehungen mehrerer Parlamentarier zu dem ölreichen, autokratisch geführten Kaukasusstaat. Namentlich genannt werden in diesem Zusammenhang die Unions-Politiker Axel Fischer, Eduard Lintner, Thomas Bareiss, Jüttner sowie der wegen seiner Maskenaffäre von allen Ämtern zurück- und aus der Partei ausgetretene Löbel.

Jüttner hatte 2013 den CSU-Mann Lintner auf dessen Einladung als Wahlbeobachter für den Europarat in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku begleitet. Die Delegation veröffentlichte eine positive Beurteilung der Präsidentschaftswahl, obwohl unabhängige Beobachter auf umfassende Wahlfälschungen hingewiesen hatten. Lintner soll kurze Zeit später eine finanzielle "Gegenleistung" aus Baku erhalten haben.

Was will der Vorstand von Jüttner wissen? Wie Stalf bestätigt, hat man Jüttner Fragen zu Aserbaidschan zugesandt. Der Vorstand will nach RNZ-Informationen von Jüttner konkret wissen, wann und warum sich der Parteigrande in Aserbaidschan aufhielt, wer die Reise organisierte und bezahlte und wer ihn dabei begleitete. Weitere Fragen wie "Haben Sie Gastgeschenke erhalten?" und "Wenn ja, welche und mit welchem Gegenwert?". "Der Kreisvorstand ist um Aufklärung bemüht", sagte Stalf, und deshalb sei es nur folgerichtig, den amtierenden Stadtrat um Auskunft zu bitten. Daran hätten auch die Mitglieder ein Interesse, die ihn in der Vergangenheit für den Bundestag nominierten.

Wie hat Jüttner reagiert? Sein Anwalt Sven Joachim Otto hat der kommissarischen Kreisvorsitzenden Katharina Funck und ihrem Stellvertreter Egon Manz mitgeteilt, "dass während Egon Jüttners gesamter Amtszeit als Mitglied des Bundestags sämtliche gesetzlichen und satzungsgemäßen Regeln in Bezug auf die von Ihnen erwähnten Reisen als Wahlbeobachter selbstverständlich eingehalten wurden".

Otto war 1999 nur knapp als Oberbürgermeisterkandidat der CDU Mannheim dem SPD-Amtsinhaber Gerhard Widder unterlegen. Im Februar 2005 erstattete der damalige Landtagsabgeordnete Klaus Dieter Reichardt Anzeige wegen übler Nachrede und Beleidigung, nachdem er anonym in einem Internetforum verunglimpft worden war.

Hinter dem Decknamen "Froschkönig", unter dem die Affäre bekannt wurde, versteckte sich Otto. Der entschuldigte sich öffentlich für sein Verhalten, zog sich aus der Kommunalpolitik zurück und verließ Mannheim. Stalf nennt die Antwort des Anwalts "nicht ausreichend", was die Parteispitze im Sinne der angestrebten "Aufklärung" schade fände.

Warum hat sich der Vorstand nicht auch an Löbel gewandt? Funck schrieb an Otto, man habe nur gegenüber Jüttner als CDU-Mitglied "eine Handhabe", nicht aber gegen Löbel, der aus der Partei ausgetreten sei. Löbel selbst hat die Behauptung, er habe Lobbyarbeit für Aserbaidschan betrieben, anwaltlich untersagen lassen. Dafür gibt es auch keine Hinweise.

Belegt sind dagegen Aussagen in einem Interview mit einer aserbaidschanischen Alumni-Vereinigung aus dem Jahr 2019. Damals sagte er, "Berg-Karabach gehört zu Aserbaidschan, es ist ein Teil dieses Landes".

Darüber hinaus erklärte der Mannheimer, zwischen 2017 und 2019 zweimal in Aserbaidschan gewesen zu sein. Ebenfalls 2019 sollen Löbel und vier weitere CDU-Abgeordnete nach Informationen des SWR mit einem "Brandbrief" versucht haben, Druck auf das Auswärtige Amt auszuüben. Die Politiker forderten darin eine "Klarstellung" zum Berg-Karabach-Konflikt und zum "völkerrechtswidrigen" Handeln Armeniens.

Der SWR berichtet auch, dass Löbel seinen Geburtstag im feinen Berliner Hotel Adlon mit dem aserbaidschanischen Botschafter gefeiert haben soll. Er ist seit seinem Rückzug nicht mehr für Medienanfragen erreichbar.

Warum geht Egon Jüttner juristisch gegen die Parteispitze vor? Das hat nichts mit Aserbaidschan zu tun. Der Vorstand hatte dem Ex-Bundestagsabgeordneten einen "Verweis" erteilt und ihm nahegelegt, den Ehrenvorsitz der Mannheimer CDU niederzulegen.

Der Hintergrund: Die Parteispitze debattierte im Frühjahr darüber, wer Löbels Nachfolger als Bundestagskandidat werden solle. Eine Findungskommission schlug daraufhin den ehemaligen Hafendirektor Roland Hörner als Kandidat vor. An der darauffolgenden virtuellen Vorstandssitzung nahm Jüttner per Mobiltelefon teil.

Noch während der Beratungen rief ihn sein langjähriger Büroleiter Ulrich Seel, der selbst eine Bewerbung eingereicht hatte, unter einer anderen Nummer an. Jüttner vergaß jedoch, das Handy-Mikrofon auszuschalten, sodass die Vorstandsmitglieder mithören konnten, wie Jüttner und Seel über den Sitzungsverlauf plauderten. Und dabei ging es natürlich auch um die geheime Abstimmung für Hörners Nominierung.

Jüttner versprach Seel, ihn zu unterstützen. Sven-Joachim Otto hat gegen die Entscheidung des Vorstands Widerspruch beim Kreisparteigericht der CDU Nordbaden eingelegt. In dem Schreiben, das der RNZ vorliegt, argumentiert der Anwalt, Jüttner habe weder gegen die Satzung verstoßen noch sich parteischädigend verhalten.

Dieser habe die dargestellten Tatsachen nicht, wie von der CDU behauptet, öffentlich weitergetragen, sondern lediglich eine Einzelperson informiert. Da Ulrich Seel selbst Bewerber gewesen sei, entspreche es den Regularien, dass dieser auch darüber informiert werde, wenn die Wahl auf einen anderen Kandidaten falle.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Löbel und zwei weitere "Personen" im Zusammenhang mit der CDU-Geschäftsstelle unter anderem wegen des Verdachts der Untreue. Die Partei selbst hat eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Wie ist der Stand der Dinge?

"Der Abschlussbericht wird nach seiner Fertigstellung an den CDU-Landesverband ausgehändigt, der den Auftrag für das Gutachten erteilt hat", informiert Stalf. Wann dies der Fall sei, "ist aktuell noch nicht absehbar".

Der Kreisvorstand hat vor einigen Wochen einen Zwischenbericht erhalten, der aber nicht zur Veröffentlichung bestimmt ist. Die Parteispitze wisse nach wie vor nicht, gegen welche zwei "Personen" die Anklagebehörde noch ermittelt, sagt Stalf. Schatzmeister Thorsten Bock hatte vor wenigen Wochen sein Amt ruhen lassen, um seine berufliche Reputation zu schützen. CDU-Kreisgeschäftsführerin Mareike Pilz hat kürzlich gekündigt und eine neue berufliche Herausforderung gefunden.

Löbel hatte in der aktuellen Geschäftsstelle ein Büro für seine Ein-Mann-Projektmanagement GmbH angemietet, was Diskussionen auslöste. Die Verträge schloss er mit Pilz ab. Da Löbel dieses Büro ebenso wie das Wahlkreisbüro aufgegeben hat, suchte die CDU einen neuen, kleineren Standort. Und ist inzwischen fündig geworden: Die neuen Räume im Quadrat P 4 sollen im August bezogen werden.