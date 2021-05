Mannheim. (RNZ) Trotz sinkender Inzidenzzahlen und damit einhergehenden möglichen Öffnungen der Kultureinrichtungen bleibt das Capitol bis September geschlossen. Das teilt das Veranstaltungshaus mit.

"Die jetzt durch die Landesregierung bekanntgegebenen Lockerungen in drei aufeinander aufbauenden Öffnungsschritten bedeuten für uns als private Kultureinrichtung, dass wir nur mit großen Verlusten öffnen könnten", begründet das Capitol die Entscheidung. Die Überbrückungshilfen glichen zwar die Fixkosten aus. Gagen und weitere Veranstaltungskosten wie Technik, Auf- und Abbauhelfer, Übernachtungen, Catering seien aber weiterhin ein großes wirtschaftliches Risiko.

Die Unsicherheit von Besucherinnen und Besucher, Karten für Veranstaltungen in Innenräumen zu buchen, trage nicht dazu bei, das Risiko zu minimieren. "Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, alle Veranstaltungen vor der Sommerpause zu verlegen oder abzusagen und die geplanten Umbauarbeiten im letzten Bauabschnitt der Generalsanierung vorzuziehen", so die Pressemitteilung.

Im Sommer wird es aber die "Wild & Lokal"-Reihe in der Konzertmuschel im Herzogenriedpark geben sowie das "Jetzt erst Recht"-Festival auf der Seebühne.

Wie es ab September weiter geht, steht noch nicht fest. Veranstaltungen und deren konkrete Durchführung seien in Planung.

Update: Dienstag, 18. Mai 2021, 12.29 Uhr

Diese "Capitol"-Konzerte gibt es jetzt im (Live-)Stream

Mannheim. (RNZ) Das Veranstaltungshaus "Capitol" bleibt aufgrund der Corona-Einschränkungen bis Ende Februar geschlossen. Für alle noch auf dem Spielplan stehenden Veranstaltungen würden derzeit Ersatztermine gesucht, hieß es jetzt vonseiten des Capitols. Diese Termine sollen so schnell wie möglich bekannt gegeben werden. Informationen dazu findet man auch auf der Übersichtsseite im Internet. Derweil wird das virtuelle Veranstaltungsprogramm auch im Februar fortgesetzt.

Sascha Krebs. Foto: vaf

So sind am Samstag, 6. Februar, und am Samstag, 27. Februar, zwei weitere Live-Streams im Internet unter dem Motto "Rockt zu Hause" mit der Formation "Sascha im Quadrat" geplant, zudem eine "FastnachtSauseZuhause" am Montag, 15. Februar, mit Sascha Kleinophorst, Sascha Krebs und vielen Gästen. Für alle Streams kann man erneut "Solidaritätstickets" erwerben. Die Links dazu sind beim jeweiligen Konzert zu finden.

Info: Live-Streams des "Capitol" im Februar sind auf www.facebook.com/capitolmannheim und auf dem Youtube-Kanal des Veranstaltungshauses abrufbar. Samstag, 6. Februar, und Samstag, 27. Februar, jeweils 19 Uhr: "Rockt zu Hause" mit "Sascha im Quadrat". Montag, 15. Februar, 19 Uhr: "FastnachtSauseZuhause".