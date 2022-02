Von Alexander Albrecht

Mannheim. Der Vorstand der Mannheimer CDU fordert den von der Partei ausgeschlossenen Heinrich Braun dazu auf, dem Kreisverband Kontoauszüge über seine gezahlten Mitgliedsbeiträge vorzulegen. "Eine interne Prüfung hat keine Zahlungseingänge nachgewiesen", bekräftigte Pressesprecher Christian Stalf auf RNZ-Anfrage. Deshalb war der Steuerberater vor wenigen Tagen aus der Partei geworfen worden, so wie es die Statuten der Bundes-CDU vorsehen. Danach hatte Braun seit 2014 keine Beiträge mehr überwiesen.

Zumindest der Presse und weiteren kritischen Mitgliedern schickte er allerdings eine E-Mail, im Anhang: sieben Kontoauszüge. Aus denen geht hervor, dass Braun von 2015 bis 2021 einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 120 Euro an die Mannheimer CDU abgeführt hat. "Es gibt bis dato auch keinen Hinweis darauf, dass die Buchhaltung in diesem Punkt fehlerhaft wäre", sagte hingegen Stalf. Die Parteispitze sieht daher eine Bringschuld bei Braun. Oder wie der Sprecher erklärte: "Herr Braun ist der CDU Mannheim gegenüber beitragspflichtig. Daher wäre es doch auch nur richtig und zielführend, dass er dem Kreisverband diese Kontoauszüge einmal vorlegt, wenn er sich falsch verstanden fühlt. Das wurde von ihm trotz Ankündigung bisher nicht gemacht. Nur so kann der Sachverhalt geklärt werden."

Die Aufforderung garnierte Stalf mit einem Seitenhieb auf Braun: "Wir sollten alle ein Interesse daran haben, solche Fragen auch sachlich dort zu lösen, wo sie hingehören, und nicht der Aufmerksamkeit wegen nur einseitig über die Öffentlichkeit zu gehen." Zudem wehrte sich der Sprecher gegen die Behauptung des Ex-Mitglieds, wonach ein "schwarz" arbeitender und als "Strohmann" eingesetzter "Steuerberater" – anstatt des Schatzmeisters – die Buchführung des Kreisverbands in den vergangenen Monaten übernommen habe. "Diese Kritik weisen wir auf jeden Fall zurück", so Stalf.

Geärgert hat sich auch Roland Hörner, Ex-Hafendirektor und gescheiterter Bundestagsbewerber der Mannheimer CDU im vergangenen Jahr. Einerseits schrieben ihm die RNZ und der Mannheimer Morgen eine abfällige Aussage aus der Pressemitteilung der Vorstandskritiker zu. Tatsächlich war es Ulrich Seel – er unterlag Hörner bei der Bundestagskandidatur der Christdemokraten –, der in der Erklärung äußerte: "Ohne Bundestagsabgeordneten, ohne Landtagsabgeordnete und mit nur noch acht von 48 Stadträten, von denen einige unsichtbar sind, ist unter der derzeitigen Führung wohl nicht mehr zu erwarten als Possen."

Hörner missfiel auch, dass sein Name überhaupt in dem Schreiben auftauchte. "Ich bin mit dem Kreisvorstand völlig im Reinen und habe auch mit dem Verfahren gegen Herrn Braun keine Probleme", sagte er. Die Kritiker sind aus seiner Sicht "ein frustrierter Altherrenclub" und nicht gewillt, sich konstruktiv in der Partei einzubringen. Dabei hätten der langjährige Bundestagsabgeordnete Egon Jüttner oder der frühere Bürgermeister Rolf Schmidt der CDU einiges zu verdanken.

CDU-Kritiker Braun hat doch Beiträge gezahlt

Mannheim. (alb) Hat die Mannheimer CDU-Spitze das kritische Mitglied Heinrich Braun vor wenigen Tagen zu Unrecht aus der Partei ausgeschlossen? Darauf deuten Kontoauszüge des Steuerberaters hin, die der RNZ vorliegen. In sieben Belegen dokumentiert Braun, dass er dem Kreisverband von 2015 bis 2021 einen Mitgliedsbeitrag von 120 Euro überwiesen hat. Auf den Auszügen ist immer die CDU Mannheim als Empfänger genannt. Der Kreisvorstand hatte den Rauswurf damit begründet, dass Braun schon seit 2014 keine Beiträge mehr bezahlt habe. Der Vorsitzende Christian Hötting verwies in einem entsprechenden Schreiben auf Statuten der Bundespartei.

Ob er den Vorstandsbeschluss anfechten wolle, ließ Braun am Donnerstagabend offen. "Die CDU Mannheim ist völlig untätig, verdrängt seit Jahren die klugen Köpfe aus der Partei", schimpfte er. Darüber hinaus kündigte Braun eine Strafanzeige gegen Hötting wegen Untreue an. Dieser habe in dem Brief an ihn selbst eingeräumt, dass der Kreisverband sich seit sieben Jahren nicht um die Überwachung der Mitgliedsbeiträge kümmerte. Hötting, seit Herbst vergangenen Jahres im Amt, hatte kürzlich auf RNZ-Anfrage eingestanden, dass dies "nicht gut gelaufen" sei.

"Die Untätigkeit hat einen Vermögensschaden zugefügt, weil die Beitragseinnahmen weggebrochen sind", erklärte Braun und erneuerte seinen Vorwurf, dass die Mannheimer CDU offenbar ihren Schatzmeister nur als Strohmann eingesetzt habe. Der Steuerberater kreidete Hötting auch an, dieser habe darauf gedrängt, dass die Landespartei ein Gutachten über die finanziellen Zustände in der früheren Geschäftsstelle und die Rolle des Ex-Kreisvorsitzenden Nikolas Löbel für die Öffentlichkeit unter Verschluss halte.

In dem von Wirtschaftsprüfern erstellten Bericht sei festgestellt worden, dass es für alle wesentlichen Ausgaben keinen Vorstandsbeschluss gab. Und das ist aus Brauns Sicht bereits eine Untreuehandlung. Hötting, ein Justizbediensteter, hatte vor wenigen Tagen der RNZ gesagt, es stehe jedem Bürger zu, eine Strafanzeige zu stellen. Braun gehört einer Gruppe von Vorstandskritikern an, der sich offenbar nun auch Roland Hörner angeschlossen hat. Der ehemalige Hafendirektor war im vergangenen Jahr erfolglos bei der Bundestagswahl angetreten.

"Eigentlich sollten wir für Ideen, Zukunft und Hoffnung stehen. Aber ohne Bundestagsabgeordneten, ohne Landtagsabgeordnete und mit nur noch acht von 48 Stadträten, von denen einige unsichtbar sind, ist unter der derzeitigen Führung wohl nicht mehr zu erwarten als Possen", wird Hörner in einer Erklärung der Kritiker zitiert.

CDU wirft ihren "Oberkritiker" Heinrich Braun raus

Mannheim (alb) Der Kreisvorstand der Mannheimer CDU hat in seiner Sitzung am 24. Januar beschlossen, die Mitgliedschaft von Heinrich Braun zu beenden. Das geht aus einem Brief an den Steuerberater hervor, welcher der RNZ vorliegt. Bei einer Überprüfung der zentralen Mitgliederbank habe man festgestellt, dass Braun seit 2014 mit seinen Beitragszahlungen im Rückstand sei, heißt es darin. In zwei Schreiben im Oktober und November vergangenen Jahres sei er daran erinnert und vergeblich zur Zahlung aufgefordert worden.

Wie Kreisvorsitzender Christian Hötting der RNZ sagte, schrieben die Statuten in diesem Fall den Ausschluss vor. Man hätte vermutlich drei Mitgliedsbeiträge – das sind mindestens 72 Euro im Jahr – verlangt, der Rest sei vermutlich verjährt gewesen. Braun gilt seit 2015 als "Oberkritiker" der Parteispitze. Damals hatte er öffentlich die fehlende Transparenz bei den Finanzen und einen umfassenden Einblick in die Rechenschaftsberichte verlangt. Der damalige Kreisvorsitzende Nikolas Löbel entband Braun daraufhin seines Amtes als Schatzmeister des Ortsverbands in der Oststadt, musste später aber einräumen, dass die Mannheimer CDU Schulden von 95.000 Euro drückten. Auch mit Löbels Nachfolgern sprang der Finanzfachmann nicht gerade zimperlich um.

In einer Stellungnahme an die RNZ wies Braun die Beitragsrückstände als "unwahre Behauptung" zurück. Auf keinen Fall stimme es, dass Hötting dies durch einen Blick in die Mitgliederbank festgestellt haben wolle. Braun ging seinerseits in die Offensive und erhob schwere Vorwürfe gegen den Kreisvorstand. Dieser verantworte ein Chaos in den Finanzen. Nicht der Schatzmeister habe die Buchhaltung übernommen, sondern ein "schwarz beschäftigter Steuerberater ohne Zulassung". Braun will nun prüfen, ob er den Parteiausschluss anficht und Strafanzeige gegen Hötting wegen möglicher Untreue stellt.

Dabei geht es vor allem um eine 5000-Euro-Spende an den CDU-Ortsverband Käfertal im Jahr 2019. Dessen Schatzmeister war seinerzeit Hötting. Die Spende sollte ursprünglich von einem Unternehmer stammen. Auf dem Beleg stand dann aber ein anderer Name. Braun vermutet eine verdeckte Parteispende. Laut Hötting war es so, dass ein Geschäftspartner dem Unternehmer die Spende "abgenommen" habe, weil dieser ja bereits viele andere Organisationen und Vereine fördere. Von dem "wahren" Spender liege ihm eine persönliche Erklärung vor, dass er die CDU "freiwillig und eigenmächtig" unterstützen wollte.

"Mit aller Entschiedenheit" wehrte sich Hötting gegen die Vorwürfe der Untreue und dass die Partei einen "Steuerberater" illegal beschäftigt habe. Man habe auch nicht danach gefahndet, etwas gegen Braun in der Hand zu haben. Neben ihm seien drei weitere Mitglieder ausgeschlossen worden, die ihre Beiträge schuldig blieben. Dass die stichprobenartige Untersuchung erst vor wenigen Monaten stattfand und dann die säumigen Zahler bemerkt wurden, "das ist in der Tat nicht gut", so Hötting, der seit Ende Oktober 2021 im Amt ist.