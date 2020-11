Mannheim. (pol/lyd) Am Freitagmittag ging gegen 11.45 Uhr beim Vorsitzenden der Yavuz-Sultan-Selim-Moschee am Luisenring in Mannheim-Jungbusch eine E-Mail ein, in der Unbekannte mit einer Bombe drohten. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Polizei Mannheim mitteilen, alarmierten die Verantwortlichen alarmierten unverzüglich die Polizei, die die Moschee räumen ließ und die Umgebung absperrte.

Bei der anschließenden Durchsuchung, in die auch ein Sprengstoffsuchhund einbezogen war, konnten keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden werden. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Moschee wieder freigegeben werden.

Ein schädigendes Ereignis trat nicht ein. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.