Mannheim. (pol/mare/dpa) An der Dualen Hochschule in Mannheim hat es am Freitag eine Bombendrohung gegeben. Das teilt die Polizei mit.

Die Duale Hochschule in der Coblitzallee wird derzeit mit allen verfügbaren Kräften von Feuerwehr und Polizei geräumt.

Nachdem gegen 9 Uhr eine telefonische Bombendrohung dort eingegangen und das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim informiert worden war, wurden die ersten Maßnahmen eingeleitet. Das Umgebung rund um die Duale Hochschule ist weiträumig abgesperrt.

"So etwas muss man immer ernst nehmen," sagte ein Polizeisprecher. Inhalt, Dauer des Gesprächs und mögliche Forderungen des unbekannten Anrufers oder der unbekannten Anruferin seien Gegenstand der Ermittlungen, wie die Polizei weiter mitteilte

Unter dem Dach der Dualen Hochschule sind verschiedene Studiengänge von angewandten Pflegewissenschaften bis zum Maschinenbau versammelt. Deshalb sei es schwierig, die Zahl der in Sicherheit gebrachten Menschen zu nennen, sagte der Sprecher. Zum Aufgebot an Polizeikräften hieß es nur, es entspreche der Lage.

Update: Freitag, 3. Dezember 2021, 12.07 Uhr