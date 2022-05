Von Volker Endres

Mannheim. Mannheim kann zumindest ein kleines bisschen Berlin. Doch was in der Bundeshauptstadt der Flughafen ist, dafür steht in Mannheim der neue zentrale Betriebshof "Morchhof" für die Straßenmeisterei. Die Heimat für rund 130 Mitarbeiter: Drei Jahre nach der ursprünglich angepeilten Fertigstellung und rund drei Millionen Euro teurer als veranschlagt, aber freudig begrüßt von Stadtspitze und Mitarbeitern.

"Die Bauphase für unseren neuen Betriebshof war relativ kurz, die Genehmigungs- und Planungsphase dafür umso länger", erklärte die Leiterin des Eigenbetriebs Stadtraumservice, Alexandra Kriegel. Und dann wurden auf dem vorgesehenen Gelände auch noch geschützte Eidechsen entdeckt, die aufwendig umgesiedelt werden mussten.

Dafür entspreche das Gebäude nun allen funktionalen und auch räumlichen Vorstellungen eines guten Arbeitgebers. "Dieses großartige Gebäude hat einen größeren Rahmen verdient", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz bei der Einweihung. Die Arbeitsbedingungen an alter Stelle seien weit entfernt davon gewesen, als "zeitgemäß" bezeichnet zu werden. "Deshalb ist heute ein guter Tag für die Mitarbeitenden – aber auch für uns als Arbeitgeber", ergänzte er. Im Süden Mannheims am Rande des Stadtteils Neckarau sind ab sofort die für den Straßenbetrieb zuständigen Mitarbeiter zu Hause. Und das durchaus in großem Rahmen. "Das gesamte Grundstück umfasst 14.967 Quadratmeter. Davon sind 2400 Quadratmeter Bürofläche", zählte Hans-Georg Hering, Geschäftsführer der ABG-Abfallbeseitigungsgesellschaft, als Bauherr auf. Rund 1850 Quadratmeter umfassen die Werkstätten, rund 1000 Quadratmeter die Fahrzeughallen. "Wir haben überdachte Stellflächen und eine Grüne Mitte", ergänzte er. Außerdem ist der Morchhof mit einer Photovoltaikanlage, Fernwärme, Dachbegrünung, einem Regenrückhaltebecken und 20 Ladestationen für Elektroautos energetisch bestens aufgestellt, ergänzte Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne).

Der Betriebshof Morchhof für den Bereich Straßenbetrieb ist dabei nur der erste Schritt. "Bereits seit Längerem verfolgen wir das Ziel, neue Betriebshöfe zu bauen, um die gewerblich-technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in modernen, funktionalen Gebäuden unterzubringen", so Pretzell. Insgesamt sollen drei zentrale Betriebshöfe an verkehrsgünstig gelegenen Standorten liegen: So soll der Grünhof für den Grünflächenunterhalt voraussichtlich 2024 nach der Bundesgartenschau auf Spinelli entstehen. Der Betriebshof für Stadtreinigung und Verwaltung in der Käfertaler Straße (Wohlgelegen) ist ab 2026 geplant.