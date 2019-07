Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Eines Morgens stand er auf dem Schulhof der Justus-von-Liebig-Schule: ein orangefarbener Bauwagen, unscheinbar und sichtlich in die Jahre gekommen. André Brehm hatte ihn zwar angekündigt. Doch so richtig wollten die Schüler ihrem Küchenmeister und Technischen Lehrer nicht glauben, als dieser ihnen mitteilte: "Wir bauen unseren eigenen Foodtruck, um damit auf Info- und Werbetour für unsere traditionellen Ausbildungsberufe zu gehen."

Tatsächlich war es nicht leicht gewesen, ein geeignetes Objekt aufzutreiben. Doch Brehm ließ nicht locker. Damit aus der "Operation Foodtruck" keine "Mission Impossible" wurde, motivierte er nicht nur seine Schüler aus dem Bereich Ernährung, sondern auch die anderer Abteilungen zum Mitmachen. Schließlich war handwerkliches Geschick gefragt, um den ausrangierten Bauwagen so um- und auszubauen, damit er anschließend als Foodtruck durchgehen würde. "Doch wer, wenn nicht wir?", fragte Schulleiterin Marianne Sienknecht.

Als berufsbildende Schule im gewerblichen Bereich habe es sich angeboten, die Schreiner, Metaller, Elektriker, Raumausstatter, Sattler und Maler mit einzubeziehen. Daraus wurde ein Projekt, das knapp 30 Schüler von Grund auf gemeinsam geplant haben, und das mittlerweile Gestalt angenommen hat.

Mit Hammer und Meißel wurde zunächst die gesamte Holzverkleidung des Wagens abgeschlagen und eine Klappe für die künftige "Durchreiche" ausgesägt. Das blasse Orange ist einem attraktiven blauen Anstrich gewichen. Auch die Tafeln für die künftige Speisekarte sind festgeschraubt, und die Raumausstatter machen mit dekorativen Kräutertöpfen und Küchenutensilien deutlich: "Hier gibt’s was zu essen."

Fertig seien sie aber noch nicht, betont Brehm und zeigt ins Wageninnere. Der Fußboden muss verlegt werden, und die Schüler beratschlagen gerade über den geeigneten Wandbelag: abwaschbare Tapete oder doch lieber Folie? Die Skizze für das Logo auf der Außenwand ist bereits gezeichnet, die Farbtechniker werden es demnächst aufbringen.

"Es ist durch und durch ein Schülerprojekt. Auch über die eigentliche Bauphase hinaus", betont Schulleiterin Sienknecht. Es könne stets nachgebessert und etwas verändert werden. Auch über das kulinarische Angebot, die Präsentation der Waren und den Standort muss immer wieder neu nachgedacht werden. Themen wie gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit sollen mit dem Foodtruck ebenso verknüpft sein wie Einkaufsplanung oder die Präsentation der Speisen.

"Wir wollen hier das ganze Spektrum der Berufe in der Gastronomie abbilden", sagt Brehm. "Gekocht wird im Wagen allerdings nicht", stellt er klar. Das wäre genehmigungstechnisch kaum umzusetzen. Außerdem will man nicht in Konkurrenz zur Gastronomie treten. Daher werden Speisen wie Suppe, mediterranes Gemüse, Salate oder Snacks in der Schulküche vorbereitet und erhalten im Foodtruck dann ihr "Finishing".

Im neuen Schuljahr soll der Truck betriebsbereit sein und in den Pausen für die "Justus"-Schüler sowie die umliegenden Berufsschulen zum Einsatz kommen. Vor allem aber soll er gezielt alle allgemeinbildenden Schularten mit Abschlussklassen ansteuern, um dort mit kleinen Leckereien Schulabgängern den Beruf des Konditors, Bäckers, Fleischers oder Fachpraktikers in der Küche schmackhaft zu machen.

Auch auf Ausbildungsmessen und Stadtteilfesten könnte der Foodtruck zum Einsatz kommen. Was jetzt noch fehlt, sind Geschirr, Besteck und Bierbänke. Gut erhalten, aber gerne gebraucht, im Sinne der Nachhaltigkeit. Wer diesbezüglich helfen möchte, kann sich per Mail bei a.brehm@jvls-ma.de melden.