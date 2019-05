Mannheim. (U.W.) Ein Bodybuilder hat Dopingmittel illegal hergestellt und bei seiner Großmutter gelagert. Am Donnerstag musste sich der 23-Jährige zusammen mit der 81-Jährigen vor dem Mannheimer Schöffengericht verantworten. Sie habe davon "Null Ahnung" gehabt, versicherte die alte Dame. "Ich war überrascht als eines morgens der Zoll vor der Tür stand." Die Rentnerin wurde am Donnerstag freigesprochen. "Es tut mir leid, dass ich das Vertrauen meiner Oma missbraucht habe", sagte ihr Enkel. Der kam glimpflich davon. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Geldbuße von 2000 Euro. Die Mittel zum schnellen Muskelaufbau enthielten unter anderem das verschreibungspflichtige Sexualhormon Testosteron. "Das waren keine harmlosen Nahrungsergänzungsmittel", machte Staatsanwalt Christoph Gehrmann deutlich.

Der Angeklagte behauptete, die Substanzen nur konsumiert und weder hergestellt noch verkauft zu haben. Doch einiges sprach gegen diese Version. So hatte der Mann Laborbedarf in größeren Mengen im Ausland bestellt - darunter Tausende leerer Ampullen. Auch aufgezeichnete Chatverläufe sprechen gegen den jungen Mann, der sich "Egon Eiweiß" nannte.

Als Beamte die Wohnung der Großmutter in Ludwigshafen durchsuchten, fanden sie ein Paket des Enkels mit einer großen Menge an Dopingmitteln. Sie habe von dem Inhalt nichts gewusst, sagte die Rentnerin. Für die Vorsitzende Richterin Ulrike Schrage bleibt dennoch "ein leiser Verdacht". So fiel in einem abgehörten Telefonat der Oma mit dem Enkel das Wort "bunkern". Das reiche jedoch nicht aus für eine Verurteilung.

Der 23-Jährige wurde wegen des Handels von Dopingmitteln und verschreibungspflichtigen Arzneien verurteilt, aber in fünf von sieben Anklagepunkten freigesprochen. Die Beweise waren jeweils zu dünn - auch in Bezug auf einen Mitangeklagten, der in allen Fällen straffrei blieb.

Schon mit 17 habe er illegale Mittel zum Muskelaufbau konsumiert, erzählte der Angeklagte. Sein Ziel, professioneller Bodybuilder zu werden, musste er bald aufgeben. Der jahrelange exzessive Sport führte zu Problemen mit den Knien. Der Kraftsport habe ihm "Anerkennung und Bewunderung" eingebracht, heißt es in einem Bericht der Jugendgerichtshilfe. Sein Mandant habe früher sein Selbstwertgefühl aus einem "guten Body" bezogen, sagte Verteidiger Ekkart Hinney. Der junge Mann strebt jetzt eine berufliche Laufbahn in der Bundeswehr an.

Aufgeflogen ist das Ganze durch einen anonymen Hinweis bei der Zollfahndung Frankfurt. Ein Anrufer nannte den Namen eines Manns, der Dopingmittel herstelle und verkaufe. Bei Ermittlungen stieß die Polizei auf den 31-jährigen Mitangeklagten, der jetzt freigesprochen wurde. Die angeklagten Taten liegen bereits mehrere Jahre zurück. Staatsanwalt Christoph Gehrmann sprach von aufwändigen Ermittlungen. Es bestehe kein Zweifel, dass der 23-Jährige Dopingmittel herstellt und verkauft habe. Er beantragte eine Geldauflage von 6000 Euro und für dessen Großmutter eine Strafe von 90 Tagessätzen zu 30 Euro. Die Seniorin habe Beihilfe geleistet. Dem ist das Gericht jedoch nicht gefolgt.