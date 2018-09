Mannheim. (pol/mare) Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Dienstag stellten die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt insgesamt 85,6 Gramm Marihuana und 1,5 Gramm Haschisch sicher. Das teilt die Polizei mit.

Den Ordnungshütern fiel gegen 1.40 Uhr ein weißer VW-Kombi auf, der in der Untermühlaustraße in Richtung Mannheimer-Innenstadt unterwegs war. Als der 21-jährige Fahrer den Streifenwagen bemerkte, bog er fluchtartig in die Pyramidenstraße ab, woraufhin die Beamten sofort die Verfolgung aufnahmen.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bemerkte die Gesetzeshüter bereits Marihuanageruch im Auto, in dem drei Menschen saßen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten 49,2 Gramm Marihuana im Auto, 16,1 Gramm Marihuana in der Unterhose eines ebenfalls 21 Jahre alten Beifahrers sowie 1,5 Gramm Haschisch in der Jackentasche eines 22-Jährigen.

Nach der Festnahme des Trios wurde in der Wohnung eines der drei weitere 20,3 Gramm Marihuana gefunden. Die jungen Männer wurden wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt. Da der 21-jährige Fahrer zudem unter Einfluss von THC und Kokain stand, muss er sich wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.