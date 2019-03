Mannheim. (pol/mare) Brücke zu niedrig oder Bagger zu hoch? Ein Lkw-Fahrer ist jedenfalls am Mittwochabend an der Kurt-Schumacher-Brücke hängen geblieben. Das berichtet die Polizei.

Um kurz nach 21 Uhr war der 37-Jährige in der Hafenstraße in Richtung Parkring unterwegs. An der Brücke blieb er dann mit dem Greifarm des geladenen Baggers an der Decke hängen.

Er streifte die Decke in einer Länge von rund 6 Metern, wobei er auch die Straßenbeleuchtung zerstörte.

Zunächst fuhr der Mann einfach weiter. Zeugen hatten aber den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Die stattete dem Lkw-Fahrer dann Zuhause einen Besuch ab.

Den 37-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist bislang noch unklar.