Mannheim. (pol/mare) Ein Autodieb ist eingefahren. Und zwar ins Gefängnis. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, klickten für einen 26-Jährigen die Handschellen.

Der Mann gleich zwei Taten begangen haben. In der Nacht auf den 4. Juni stahl er zunächst den Autoschlüssel eines Ford Fiestas, der in der Zehntstraße abgestellt war. Dann machte er sich mit dem 10.000 Euro teuren Auto davon.

Am 1. Juli hatte er dann ein Vorstellungsgespräch bei einer Firma in der Schneeberger Straße in Vogelstang. Das nutzte er zu einem weiteren Diebstahl. Wieder stahl er erst die Schlüssel, diesmal eines BMW X4, der auf dem Firmengelände geparkt war. Der Wert: 50.000 Euro.

Doch schon am nächsten Tag wurde der Mann festgenommen, als er mit dem BMW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Otterstadt auftauchte.

Die Staatsanwaltschaft erließ Haftbefehl, woraufhin der 26-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt einfuhr.