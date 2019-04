Mannheim. (pol/mün) Dieser Unfall ging glimpflich für einen 23-Jährigen aus. Obwohl sein Auto sich am Samstagabend in Mannheim mehrfach überschlagen hat, musste er laut Polizei nur mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 20 Uhr war dem Mann ein hinterer Reifen seines Fahrzeugs in der Suebenheimer Allee in Seckenheim geplatzt. Er verlor auf der Ortsumgehung die Kontrolle über das Gefährt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort blieb das Auto nach dem Überschlag auf der Fahrerseite liegen.

Ersthelfer halfen dem jungen Mann aus dem Fahrzeug und richteten dieses wieder auf.

Nach einer ersten Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort, wurde der Mann mit leichten Verletzungen zu weiteren Untersuchungen in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.