Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Die Auflösung des katholischen Stadtdekanats Mannheim ist ja nicht gleichbedeutend mit einer Abschaffung. Es geht um eine Veränderung", betont Dekan Karl Jung. Mit der endgültigen Raumplanung, die die Erzdiözese im März festgelegt hat, kann Jung gut leben. Diese sieht vor, dass aus den bisherigen Kirchengemeinden des Stadtdekanats Mannheim eine einzige Kirchengemeinde wird. "Das ist genau das, worauf wir selbst hinarbeiten", so Jung. Bei Null anfangen muss man in Mannheim daher nicht.

Bereits vor mehr als zehn Jahren hat Jung unter dem Namen "Stadt-Kirche-Zukunft" die Entwicklung für ein Zukunftsbild angestoßen. "Grundidee war der Weg hin zu einer Stadtkirche", erklärt er. Vor etwas mehr als zwei Jahren setzte dann Erzbischof Stephan Burger unter dem Namen "Kirchenentwicklung 2030" einen Zukunftsprozess für die gesamte Erzdiözese in Gang. "Um nicht zwei Entwicklungsprozesse parallel nebeneinander laufen zu lassen, haben wir in Abstimmung mit Freiburg Stadt-Kirche-Zukunft in Kirchenentwicklung Mannheim umbenannt", so der Dekan.

Bislang gibt es im Stadtdekanat Mannheim sieben Kirchengemeinden mit 29 Pfarreien, die für insgesamt mehr als 88.000 Katholikinnen und Katholiken zuständig sind. Dazu gehören mit Ilvesheim und Edingen-Neckarhausen auch zwei Pfarreien im Rhein-Neckar-Kreis. Ihrem Wunsch, künftig bei Mannheim bleiben zu wollen, hat Freiburg entsprochen. Damit ist das bisherige Stadtdekanat Mannheim räumlich gesehen deckungsgleich mit der "Pfarrei neu".

Wie die künftige Großpfarrei heißen wird, ist noch offen und nur eine von vielen Fragen, die jetzt zu klären sind. Der Weg an sich ist laut Jung alternativlos. Die hohe Zahl an Kirchenaustritten, die knapper werdenden Finanzen sowie der Rückgang an haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern machen ein Umdenken von Kirche ebenso notwendig wie soziale und kulturelle Veränderungen in der Gesellschaft. "Mit Rumjammern ist da nichts gewonnen. Lieber überlegen, wie neue Aspekte und Orte von Kirche aussehen können", meint der Dekan.

Das sieht man auch in Freiburg so. Aus mehr als 1000 Pfarreien in 224 Seelsorgeeinheiten zwischen Odenwald und Bodensee sollen 36 neue kirchenrechtliche Pfarreien entstehen. Deren Entwicklungsprozess soll vor Ort von jeweils zwei lokalen Projektkoordinatoren vorangetrieben werden. In Mannheim sind das Karl Jung und Dekanatsreferent Uwe Günnewig. Sie wollen sich an den allgemeinen Rahmenbedingungen für die Seelsorgearbeit orientieren, die derzeit auf Bistumsebene in Fachgruppen erarbeitet und im März 2022 auf der Diözesanen Pastoralkonferenz in Freiburg diskutiert werden. "Über die Grundlinien wird Erzbischof Stephan Burger entscheiden", teilt Marc Rudac mit, der in Freiburg für die Projektkommunikation Kirchenentwicklung 2030 zuständig ist.

Anhand dieser Rahmenvorgaben soll dann das jeweils passende "Betriebssystem" für die Großpfarrei vor Ort selbst entwickelt werden. "Da müssen wir gut im Gespräch bleiben und die Gemeindeteams um jede Kirche herum stärken", sagt Jung. Denn es gibt Sorge darüber, dass die neuen, deutlich größeren Strukturen haupt- und ehrenamtliches Personal überfordern könnten. Dass es zunehmend anonymer wird und die Kirche nicht mehr vor Ort präsent ist. Zumal es künftig nur noch einen Pfarrgemeinderat und einen Stiftungsrat für ganz Mannheim geben wird.

Auch Freiburg betont, dass eine umfassende Beteiligung vor Ort unter Einbeziehung aller Handlungsfelder kirchlichen Lebens unabdingbar sei. Gemeinsam soll die künftige seelsorgerische Arbeit den lokalen Bedürfnissen entsprechend konzipiert werden. Wie das am Ende konkret aussieht, ist noch offen. Pastorale Zentren sind ebenso denkbar wie Themenkirchen und an die jeweilige Zielgruppe angepasste Angebote – ähnlich der seit neun Jahren bewährten Jugendkirche Samuel in Liebfrauen am Luisenring. Seit 2017 arbeiten dort Haupt- und Ehrenamtliche auf Dekanatsebene zusammen, um Jugendliche auf die Firmung vorzubereiten.

Vorstellbar sind weitere solcher Thementeams, die konzeptionell zu pastoralen Schwerpunkten wie Taufe, Erstkommunion, Familie, Senioren aber auch Digitalisierung tätig sind. Über die Nutzung von Kirchen – ökumenisch oder aufgeteilt in Teilbereiche – soll ebenso diskutiert werden wie über den Verkauf von Immobilien. Schnellschüsse soll es laut Jung dabei zwar nicht geben, aber eben auch keine Denkverbote. Da die Amtszeit der aktuellen Pfarrgemeinderäte bis 2025 dauert, ist die Errichtung der neuen Großpfarreien frühestes 2025/2026 geplant.

Karl Jung geht Ende 2023 in Ruhestand. Falls gewünscht, wäre er nicht abgeneigt, den Umstrukturierungsprozess, über diesen Zeitpunkt hinaus zu begleiten. "Ich habe Lust, an dieser Wandlung mitzuarbeiten", sagt Mannheims letzter Dekan. Denn an der Spitze der neuen Pfarrei soll ein Leitender Pfarrer stehen.