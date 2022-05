Von Alexander Albrecht

Mannheim. Beschämende Szenen spielten sich vor zwölf Monaten auf dem Mannheimer Friedensplatz ab. Teilnehmer einer Demonstration brüllten judenfeindliche Parolen, brannten eine Israel-Fahne ab und bewarfen Polizisten mit Steinen. Genau ein Jahr später, am Sonntagnachmittag auf dem Ehrenhof des Schlosses, ruft die pro-palästinensische Gruppe "Free Palestine" erneut zu einer Kundgebung auf. Eine junge Frau aus Heidelberg, die ihren Namen nicht nennen will und schon beim letzten Mal zum Organisationsteam gehörte, verspricht, man werde sehr genau darauf achten, dass alles friedlich bleibt, nicht wieder Hass und Hetze geschürt würden.

Aus den Lautsprechern schallen Folklore-Lieder, ein paar wenige der rund 150 Demonstranten tanzen. Die Stimmung ist gemäßigt, der Ton moderat – bis ein Redner das Wort ergreift und die Teilnehmenden aufwiegelt. Zwar bekräftigt auch er immer wieder, gegen Antisemitismus zu sein. Ein großer Teil seiner Rede besteht jedoch aus radikalen Wuttiraden. "Palästina bis zum Meer, für das Recht zur Rückkehr" schreit der Mann in die Menge. Was nichts anderes heißt, als Israel auszulöschen. Mit markigen Worten schimpft er auf die deutsche Politik, die fest an der Seite eines Apartheid-Regimes stehe, und "lügende" Journalisten.

Sein Zorn trifft auch die Stadt Mannheim. Seit den Vorfällen vor einem Jahr "wirft sie uns ständig Knüppel vor die Beine". Erstaunlich ist, was der umjubelte Aktivist und alle anderen Redner nicht sagen: Kein Wort der Entschuldigung für die Verbalinjurien bei der ersten Kundgebung, kein Wort des Bedauerns für Selbstmordattentate palästinensischer Terrorgruppen wie der Hamas in Israel. Und dann heizt sich die Stimmung auf dem Platz doch auf. Die Anti-Konflikt-Teams der Polizei haben ein Plakat mit der "Palästina bis zum Meer"-Botschaft entdeckt und erteilen dem Träger des Transparents einen Platzverweis. Es entwickelt sich ein hitziges Wortgefecht zwischen den Beamten und Organisatoren, die sich auf die Meinungsfreiheit berufen. Mühsam glätten sich die Wogen.

Ortswechsel: Auf dem Paradeplatz sind etwa 75 Menschen zu einer Gegendemonstration zusammengekommen und rufen zur Solidarität mit Israel auf. Im Kern geht es ihnen aber um etwas anderes: Sie kritisieren die Stadt dafür, die Demo vor dem Hintergrund der letztjährigen Erfahrung nicht gerichtlich angefochten zu haben. Chris Rihm, Grünen-Stadtrat und Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Rhein-Neckar, betont, er wolle keineswegs die Versammlungs- oder Meinungsfreiheit einschränken. "Wenn aber Antisemitismus wieder offen zutage tritt und außer schwülstigen Worten keinen Widerstand erfährt, dann sollten Demokratinnen und Demokraten wissen, dass ihnen bald die Luft knapp werden wird", sagt er und fordert die Stadt wie die Rechtsprechung auf, allen Formen von Antisemitismus angemessen entgegenzuwirken.

Mannheims Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht verteidigt das Vorgehen der Stadt. Die im Vorfeld gewonnenen Erkenntnisse hätten nicht ausgereicht, ein "präventives Verbot" juristisch begründen zu können. Dafür habe man eine Reihe strenger Auflagen verhängt. 2021 war die Demo erst von der Stadt untersagt und wenige Stunden vor Beginn gerichtlich erlaubt worden. Aus der jetzigen Strategie resultiert für Specht ein Vorteil: "Man kann Hundertschaften an Polizei rechtzeitig anfordern, wir haben die Lage stets unter Kontrolle."

Inzwischen haben sich die Pro-Palästina-Aktivisten in Richtung Innenstadt aufgemacht. Sie kommen auch am Paradeplatz vorbei, allerdings von der anderen Seite. Noch einmal wird die Situation etwas brenzlig: Die Protestierenden rufen den Gegendemonstranten lautstark zu, Israel ermorde Frauen und Kinder. Dies wird ihnen von der Polizei, die mit starken Kräften vor Ort ist, untersagt. Auf den Kapuzinerplanken – bis dorthin ist der Demonstrationszug erlaubt – löst sich die Versammlung auf. Friedlich. Immerhin.

Update: Sonntag, 15. Mai 2022, 21.21 Uhr

Mannheim. (pol/mare) Am Sonntagnachmittag fand in Mannheim eine Demonstration zum Thema "Solidarität mit Palästina" statt. Das berichtet die Polizei.

Um 15 Uhr begann auf dem Ehrenhof die Demonstration, an der insgesamt rund 180 Personen teilnahmen. Gegen 17.30 Uhr bewegten sich die Demonstranten in Form eines Aufzuges durch die Innenstadt am Paradeplatz vorbei in Richtung der Kapuzinerplanken. Dort fand kurz nach 18 Uhr eine Abschlusskundgebung statt.

Während der Kundgebung am Ehrenhof stellten Einsatzkräfte der Polizei eine Flagge sowie zwei Schilder sicher, welche jeweils einen Anfangsverdacht für Straftaten begründen könnten. Dies wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen näher geprüft. Während des Aufzuges wurde aus der Menge heraus "Israel bringt Kinder um" und "Israel bringt Frauen um" skandiert. Der Aufzug wurde angehalten.

Nach einer polizeilichen Lautsprecherdurchsage gab es keine gleichgelagerten Zwischenrufe mehr. Bezüglich der vorgenannten Rufe wurde eine Person identifiziert. In diesem Fall wird der strafrechtliche Hintergrund nun näher geprüft.

Eine weitere Demonstration mit dem Thema "Gegen jeden Antisemitismus und Solidarität mit Israel" fand gegen 16.30 Uhr am Paradeplatz statt. In der Spitze nahmen hier rund 50 Personen teil. Die Versammlung war gegen 17:30 Uhr beendet und verlief ohne besonderen Vorkommnisse.