Mannheim. (sbl) Unter dem Motto "Freiheit für alle politischen Gefangenen. Gesundheit für Abdullah Öcalan." ist der einwöchige Kurdenmarsch gestern mit rund 200 Demonstranten in Mannheim gestartet. Mit Kundgebungen am Willy-Brandt-Platz startete die Aktion, bei der Teilnehmer in sieben Tagen von Mannheim nach Straßburg laufen. Das gestrige Etappenziel Hockenheim sei nicht erreicht worden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, weil sich der Start um zwei Stunden auf 11 Uhr verzögerte. Abgesehen davon sei alles friedlich geblieben. Einige Teilnehmer hätten lediglich verbotene Parolen skandiert und ein Banner mit einem Foto von Abdullah Öcalan hochgehalten. Dieser war jahrelang Vorsitzender der von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuften PKK und sitzt lebenslang in Haft. Die zweite Etappe von Reilingen bis Bruchsal wird heute fortgesetzt.