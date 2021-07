Von Olivia Kaiser

Mannheim. Zusammengenähte Fahrradschläuche hängen in einem Raum von der Decke, im nächsten steht ein Becken mit einer schwarzen Flüssigkeit, und in wieder einem anderen Raum bedeckt ein überdimensionales Gemälde die ganze Wand. Bei der Eröffnung des Atelierhauses im Alten Güteramt im Mühlauhafen gaben die Künstlerinnen und Künstler einen Überblick über ihr Schaffen – obwohl die meisten noch mit dem Umzug beschäftigt sind. Doch ein Rundgang macht bereits neugierig auf kommende Ausstellungen und Veranstaltungen.

Bereits im Dezember hatte die RNZ vermeldet, dass die Künstler aus dem Atelierhaus im Trafowerk im Alten Güteramt eine neue Bleibe gefunden haben. Die Maler und Musiker mussten ihre Ateliers und Probenräume dort räumen, weil der Besitzer das Gebäude umfangreich sanieren wollte. Unter anderem der Brandschutz entsprach nicht mehr dem Standard. Für herbe Kritik in der Kulturszene sorgte die Vermutung, dass das Nationaltheater die sanierten Räume als Ersatzspielstätte während der Generalsanierung nutzen wolle. Vor allem der Maler Manfred Binzer befürchtete eine Verdrängung der freien Szene zugunsten des Theaters.

Er machte sich auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten und lernte über den Unternehmensberater Marcus Rendl den Besitzer des Alten Güteramts kennen. Man wurde sich einig: Für zwei Jahre kann dort ein Atelierhaus entstehen. 16 Künstlerinnen und Künstler haben das historische Gebäude nun bezogen – mit Binzer sind jedoch nur drei weitere Mitstreiter aus dem Trafowerk dabei. Eine davon ist Ilse Deberle. Sie hat zwei Räume angemietet. "Ich habe diese Veränderung als Chance begriffen", sagt sie. Sie plant nun, ihre alten Arbeiten aufzuarbeiten und sich mit dem Thema Erinnerung zu befassen. Doch ein bisschen wehmütig ist sie schon: "In meinem Atelier im Trafohaus hatte ich viel größere Fenster. Da würden wir jetzt in einem lichtdurchfluteten Raum stehen."

Die neuen Mieter, darunter auch eine Performance-Künstlerin, hat Binzer ausgesucht. "Dabei kam es nicht auf den Bekanntheitsgrad an", betont er. "Voraussetzung für mich war, dass die Kunst bei den Leuten im Mittelpunkt steht." Doch vor dem Einzug musste noch viel Arbeit in das Haus gesteckt werden. Es hab keinen Strom, kein Wasser und keine Heizung. Das obere Stockwerk musste hergerichtet und der Brandschutz überprüft werden. "Die Instandsetzung ging aber sehr flott", so Binzer.

Wände und Böden wurden zum großen Teil aber so belassen, wie sie waren. In manchen Decken klaffen Löcher, an den Wänden ist nur der rohe Putz. Doch genau das verleiht dem Haus seine Atmosphäre. Vor allem die Kunstschaffenden, die neu hinzukamen, sind begeistert von den Räumlichkeiten. So wie Fritzi Haußmann, die für ihre Installationen alte Fahrradschläuche verwendet. Sie hat ein Zimmer im ersten Stock bezogen. "Ein toller Arbeitsraum", findet die Künstlerin, die in Frankenthal lebt. Ihr Material bekommt sie von Fahrradgeschäften, die froh sind, in ihr eine Abnehmerin gefunden zu haben. Denn normalerweise landen gebrauchte Fahrradschläuche auf dem Müll.

Gegenüber hat Björn Kassner ein Atelier bezogen. Blickfang ist ein Becken mitten im Raum mit schwarzer Flüssigkeit: Ölsarg nennt er diese Installation. "Ich freue mich auf den Austausch im Kollektiv und auf die Nutzung von Synergien", erklärt er. Darauf hofft auch Manfred Binzer, der dazu das Projekt "Sieben-Zwei-Null" ins Leben gerufen hat. Die kunstgeriebene Denkfabrik soll in den kommenden zwei Jahren Kunst auf völlig neue Weise mit der Wirtschaft verknüpfen. Wie es danach mit dem Atelierhaus weiter geht, ist noch offen. Es kommt darauf an, wie der Besitzer das Alte Güteramt danach nutzen wolle. "Man muss dann einfach abwarten" sagt Manfred Binzer.

Das Nationaltheater wird das Trafowerk übrigens nicht als Interimsstätte nutzen, die Verhandlungen mit dem Eigentümer scheiterten.