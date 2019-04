Heidelberg. (env) Es tut sich was an der Augustaanalge: Bald soll dort ein neuer Komplex aus Büro, Wohnen und Hotel entstehen. In einem international besetzten Architektenwettbewerb überzeugte das Büro Bär, Stadelmann, Stöcker (BSS) Architekten aus Nürnberg die Jury mit seiner Version einer klassischen geschlossenen Blockrandbebauung. Losgehen soll es frühestens ab dem Jahr 2023.

Jahrzehntelang blickten Besucher bei ihrer nächtlichen Anfahrt von der Autobahn aus auf das strahlende "M" auf dem Hauptgebäude eines Versicherungskonzerns. Mit dessen Umzug auf die andere Straßenseite im Jahr 1992 verlor das Hochhaus jedoch seine Strahlkraft. Es war eher der neue, aufsehenerregende Entwurf von Architekt Helmut Jahn auf der anderen Straßenseite, der nun den Stadteingang prägte. Das ursprüngliche Gebäude - bei seiner Einweihung als "kühnes Bauwerk, das zur Stadt passt" gefeiert - strahlte gar nicht mehr.

Das soll sich nun ändern. Ein Joint Venture der Immobilienagentur Argon GmbH aus Stuttgart und der Unica Immobilien aus München will das rund 25.000 Quadratmeter große Gelände entwickeln. Dem Jahn-Bau wird eine hybride, elegante Gebäudestruktur gegenübergestellt.

Der Siegerentwurf, der auch eine Hotelnutzung vorsieht, sei dabei lediglich eine Orientierung. "Wir werden uns auf dieser Grundlage jetzt einmal nach Interessenten umsehen", erklärt Argon-Geschäftsführer Dirk Wehinger. Sollte diese Nutzung nicht zustande kommen, könnten er und Mannheims Stadtplaner Klaus Elliger sich auch eine Ausweitung der Bürofläche vorstellen. Bis es soweit ist, bleibt den Planern und Investoren noch reichlich Zeit. "Wir gehen mit dem Siegerentwurf zunächst einmal in das Bebauungsplanverfahren", sagt Elliger. Dafür kalkuliert er mindestens anderthalb Jahre ein. In der Zwischenzeit könnten die Investoren schon Gespräche mit den derzeitigen Mietern des Altbaus führen. "Die meisten Verträge laufen in den nächsten zwei Jahren aus, aber es gibt auch zwei Mietverhältnisse, die darüber hinausgehen - unter anderem das Staatliche Schulamt", informiert Wehinger. Erst wenn diese Gespräche abgeschlossen seien, könne der Bau beginnen. "Notfalls erst 2026, wenn das letzte Mietverhältnis ausgelaufen ist."

Auf drei Umstände legte die Jury, zu der auch Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) gehörte, besonderen Wert: Der Umgang mit dem "Zwilling", dem Jahn-Turm auf der anderen Straßenseite. "Der musste ebenso in Betracht gezogen werden, wie der Wasserturm als dritter Turm der Anlage", sagt Elliger.

Ein weiteres wichtiges Thema war die Nutzungsmischform, vor allem in Bezug auf den Innenhof. Und dann mussten die Planer noch die unterschiedlichen Maßstäbe der kleinteiligen Oststadtbebauung und der großen Komplexe in der Augustaanlage berücksichtigen.

Elliger lobte den Siegerentwurf als "Setzkasten mit unterschiedlichen Formaten." Der Gebäudekomplex weise eine hohe Wandelbarkeit auf. Investor Wehinger betonte zudem, dass gerade bei diesem Konzept die vertretbare Geschossfläche am wenigsten ausgenutzt werde. Immerhin: Mit 60 Metern wird der neue Turm ebenso hoch sein wie der gegenüberliegende. Bei der Hotel- und der zur Oststadt hin liegenden Wohnbebauung sei das letzte Wort aber noch nicht gesprochen.