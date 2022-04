Von Jan Millenet

Mannheim. Wer schon lange nicht mehr in der Nähe von Mannheims neuem Stadtteil Franklin war, dürfte sich wundern. Zumindest über den Teilbereich, auf dem vor einigen Jahren noch viele geflüchtete Menschen in den alten Kasernenhäusern eine erste Unterkunft fanden. Denn dieses Gebiet gleicht derzeit zum größten Teil einer Wüste. Keine Häuser mehr, dafür viele Erd- und Schutthügel. Doch das wird sich bald ändern. Die Erschließungsarbeiten für ein Gewerbegebiet haben begonnen.

"Jetzt startet die Entwicklung der letzten Teilfläche von Franklin", erklärt der MWSP-Geschäftsführer Achim Judt bei einer kleinen Begehung von Columbus, wie der Abschnitt genannt wird. Die städtische Entwicklungsgesellschaft MWSP ist dabei federführend. "Zum großen Teil ist auch schon alles freigeräumt." Lediglich ein paar der alten Kasernenhäuser stehen noch auf einem Geländebereich, den die MWSP noch nicht von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) erwerben konnte. Dort sind Studierende der Bundeswehr untergebracht. Im Mai, so Judt weiter, soll aber auch dieser letzte Teil an die Stadt übergeben werden.

Und dann steht der vollständigen Entwicklung des 25 Hektar großen Geländes nichts mehr im Weg. Es wird zum gewerblichen Teil Franklins. Für Gewerbetreibende ist der Standort ideal, denn er liegt genau neben der Bundesstraße 38, die in noch undatierter Zukunft von der Stadt Mannheim zur Stadtstraße umgewandelt wird – und damit, so hofft Baubürgermeister Ralf Eisenhauer, den Autobahnflair verliert.

Zwei große Ankerinvestoren für Columbus kann Achim Judt schon benennen: Neben der Bauhaus AG, die dort einen weiteren Standort mit "Drive In" und "Workers Point" errichtet, will die Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG dort bauen. Damit sind schon zwei der insgesamt sechs Baufelder vergeben, erste Bauanträge gestellt. Zudem soll auf Columbus der Hitachi-Campus entstehen, den die MWSP als zukunftsweisendes und prägnant gestaltetes Büroquartier beschreibt.

Der erste Bauabschnitt der Erschließungsarbeiten beinhaltet den Bau der Verkehrsanlagen und der erforderlichen Zugänge zur Andienung und Versorgung der Gewerbeeinheiten. Dazu zählt unter anderem eine Anbindung der B 38 und die innere Erschließungsstraße durch das Baugebiet. Dieser Bauabschnitt soll voraussichtlich zum ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Ein weiterer Bauabschnitt kann erst dann begonnen werden, wenn die angesprochenen, noch stehenden Gebäude zurückgebaut sind. Das Franklin-Mobilitätskonzept, das eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer vorsieht, wird laut Achim Judt auch auf Columbus realisiert: Der sogenannte Columbus-Pfad ist eine autofreie Verbindung von Ost nach West durch gesamt Franklin. Der Franklin-Steg über die B 38, der vom geplanten Columbus Park zum Stadtteil Vogelstang führt, vervollständigt das Wegenetz für Radler und Fußgängerinnen. Die Kosten von rund 5,9 Millionen Euro übernimmt der Bund im Rahmen der "Richtlinie zur Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs in Deutschland".

Der Columbus Park zählt neben dem Fürther Park zu den beiden sechs Hektar großen Freiflächen, die auf Columbus für die Öffentlichkeit geschaffen werden. Baustart für Steg und Parks soll im Jahr 2023 sein. In Erinnerung an die einst auf Franklin stationierten US-Truppen bleiben aber auch die ein oder anderen Bauten stehen. Ein Teil einer früheren Tankstelle wird zu einem Ladehub für E-Mobile. Vollständig erhalten bleibt hingegen die ehemalige Halle PX, deren Nutzung noch nicht feststeht. Eventuell könnte sie kulturell genutzt werden. "Eine Machbarkeitsstudie dafür wird auf den Weg gebracht", so Judt.

"Wir freuen uns, dass die MWSP nach Taylor mit Columbus ein weiteres Gewerbegebiet entwickelt", so Ralf Eisenhauer. "Künftig werden die neuen Quartiere Taylor und Franklin sowie die alten Stadtteile Vogelstang und Käfertal gemeinsam den Stadteingang bilden." Wann letztendlich alles rund um Columbus fertig sein wird, ist zurzeit jedoch schwer zu prognostizieren. "Denn in der heutigen Situation ist nicht alles zu 100 Prozent kalkulierbar", gibt der MWSP-Geschäftsführer zu bedenken.