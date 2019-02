Eröffnet in etwa zwei Monaten: das Hilton Garden Inn direkt am Mannheimer Hauptbahnhof. Foto: Gerold

Mannheim. (ger) Gegenüber dem Mannheimer Hauptbahnhof schreitet die Neubebauung des ehemaligen Post-Geländes zügig voran. Am Bahnhofsplatz im vorderen Baufeld steht der Hotelbau kurz vor seiner Eröffnung. Erste Wohnungen und Büroräume sind fertig und bereits an Käufer und Mieter übergeben worden. Auf dem mittleren Abschnitt des Geländes wachsen die große Rohbauten des Investors Eyemaxx empor. Wo sich einst die Hallen des Briefverteilzentrums der Deutschen Post befanden, entsteht ein neues Stadtquartier mit Wohnungen, Büroflächen und mehreren Hotels.

Eine 12.500 Quadratmeter große Fläche vom Bahnhofsplatz bis zu der verlängerten Keplerstraße wird vom Mannheimer Unternehmen Diringer&Scheidel (D&S) unter dem Namen Kepler-Quartier entwickelt. Zwei ringförmig angelegte Gebäudeblocks mit begrünten Innenhöfen stehen bereits. Dazwischen ist eine Spielstraße vorgesehen. Das Projekt befindet sich quasi im Endspurt. Wie das Unternehmen mitteilt, sind im südlichen Carré alle 84 Eigentumswohnungen verkauft und zumeist schon bezogen worden. Von den 84 Wohnungen im nördlichen Carré sind bisher 92 Prozent verkauft. Die Fertigstellung ist schrittweise von Juni bis November 2019 geplant.

Noch in diesem Frühjahr sollen 40 Miet-Appartements fertig werden, die bereits zu 87 Prozent verkauft sind. Außerdem entstehen 13.000 Quadratmeter Bürofläche und 400 Tiefgaragen-Stellplätze. "Die Vermarktung ist äußerst erfolgreich verlaufen. Beide Bürohäuser wurden bereits an einen institutionellen Investor verkauft", so D&S-Geschäftsführer Alexander Langendörfer. Auffälligstes Bauwerk ist das 13-stöckige Hilton Garden Inn mit 200 Zimmern am Bahnhofsvorplatz. Die Eröffnung ist Mitte April 2019 geplant. Betreiber ist die D&S-Tochter "Ariva Hotel GmbH". Das Investitionsvolumen beträgt 140 Millionen Euro. "Wir liegen mit der Realisierung gut im Zeitplan und arbeiten weiter mit Hochdruck", sagt D&S-Hochbauchef Frank Zschippig. Das gesamte Kepler-Quartier soll im Spätherbst 2019 fertig sein.

Das 20.500 Quadratmeter große Grundstück in der Mitte des Postareals, das zunächst die Wohnbau Ostermayer GmbH aus Altrip erworben hatte, ist seit 2016 im Besitz des Immobilienentwicklers Eyemaxx Real Estate AG aus Wien/Aschaffenburg. Geplant ist ein Gebäudering aus acht sechsgeschossigen Häusern in Form einer klassischen Blockrandbebauung. Im Block-Inneren sind weitere vier freistehende Wohnhäuser vorgesehen. Entstehen sollen 230 Wohnungen, Büros und ein Hotel mit 325 Zimmern. Als vermietbare Fläche werden 45.000 Quadratmeter angegeben, dazu 374 Tiefgaragen-Stellplätze. Wie Eyemaxx informiert, wurde das Hotelgebäude bereits an die Accor-Gruppe verkauft, die ein Ibis-Hotel eröffnen will. Bis zum Spätjahr 2020 soll das Gesamtprojekt abgeschlossen sein. Das Investitionsvolumen beträgt 170 Millionen Euro.

Der südöstlich angrenzende und rund 5000 Quadratmeter große Teil des Postareals befindet sich im Besitz des Kasseler Hotelprojektentwicklers GBI (Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilienentwicklungen). Nach einem Entwurf der Kasseler Architekten "Foundation 5+" hätten zwei Hotels und ein Bürohochhaus entstehen sollen.

Aktuell geplant ist noch der Bau eines zweiteiligen Komplexes mit 113 Appartements sowie eines Holiday Inn Express-Hotels mit 160 Zimmern, berichtete ein Unternehmenssprecher. Das Bürohochhaus werde nicht realisiert. Die Appartement-Wohnungen sollen vollmöbliert an Geschäftsreisende vermietet werden. Der Baubeginn für das Projekt sei noch in diesem Frühjahr vorgesehen, die Fertigstellung werde Anfang 2021 erwartet.