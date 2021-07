Mannheim. (alb) Vier Minuten war die neue Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) in einem früheren Getränkemarkt im Stadtteil Sandhofen in Betrieb, da folgte schon der erste Einsatz. "Innerhalb der ersten 24 Stunden mussten wir 15 Mal ausrücken", sagte Hendrik Maier, der Leiter des ASB-Rettungsdienstes. Und sah sich darin bestätigt, dass es richtig ist, einen der drei rund um die Uhr besetzten Rettungswagen der Hilfsorganisation am Standort Käfertal ins nördliche Sandhofen zu verlegen.

Bei der Stadt hielt sich die Freude dagegen in Grenzen. Sie hatte zweimal ihr Veto gegen die Verlegung eingelegt und fürchtet, dass durch den Wechsel des Fahrzeugs andere Stadtteile wie Wallstadt, Neckarau oder Feudenheim und das schnell wachsende Wohngebiet Franklin unterversorgt sind. Besser wäre ein zusätzlicher Rettungswagen in Sandhofen, so die Stadt. Der ASB beruft sich dagegen auf einen Beschluss des sogenannten Bereichsausschusses aus dem Sommer 2020, in dem Hilfsorganisationen und Krankenkassen vertreten sind, die über den Rettungsdienst entscheiden. Die Stadt hat lediglich ein Gastrecht und die Aufsichtspflicht. Und die übt sie auch aus.

Andreas Pitz, städtischer Koordinator des Rettungsdiensts, sagte im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, man habe ein externes Gutachten in Auftrag gegeben, mit dessen Ergebnissen schon demnächst zu rechnen sei. Die Experten prüften nicht grundsätzlich den Standort Sandhofen, sondern vielmehr die dafür vom Bereichsausschuss und der ASB zugrunde liegenden Daten. Pitz machte anhand von Zahlen und Diagrammen aber keinen Hehl daraus, dass er den Bedarf eher im Süden als im vergleichsweise überdurchschnittlich versorgten Norden sieht.

Dass der ASB am 1. Juli dennoch in Sandhofen loslegen durfte, war einem mit Ordnungsbürgermeister Christian Specht getroffenen Kompromiss zu verdanken. Danach erklärte sich die Rettungsorganisation dazu bereit, das Fahrzeug in der neuen Wache sofort aus dem Norden abzuziehen und an den Käfertaler Stammsitz zurückzuverlegen, wenn die dortigen Fahrzeuge alle unterwegs sind. Das werde von der Leitstelle überwacht.

Entscheidend bei der Diskussion sind die Hilfsfristen – das ist die Zeit, die zwischen der Alarmierung und dem Eintreffen des Rettungswagens am Einsatzort verstreicht. Der Rettungsdienst in Mannheim sei Spitze im Land, sagte Hendrik Maier. So seien die ersten Fahrzeuge 2020 und im ersten Quartal 2021 in knapp 97 Prozent der Fälle binnen 15 Minuten vor Ort gewesen. Allerdings war das Fahraufkommen wegen des Corona-Lockdowns extrem niedrig.

Und: Der Gesetzgeber empfiehlt, möglichst eine Zehn-Minuten-Frist einzuhalten. Das haben die Rettungswagen und der Notarzt nur in knapp 80 beziehungsweise 77 Prozent der Fälle geschafft, so Pitz. Der ASB hält die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für nicht notwendig. Finanzieren müssten es die Krankenkassen, die dem Wunsch ebenfalls skeptisch gegenüberstünden, hieß es.